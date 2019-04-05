В Башкирии объяснили, в каких случаях надо платить за мусор 70 рублей

Posted 5 апреля 2019, 07:11
Published 5 апреля 2019, 07:11
Modified 14 марта, 06:53
Updated 14 марта, 06:53
На днях в администрации Учалинского района прошло совещание по вопросу обращения с ТКО с участием регоператоров, глав сельский поселений, управляющих компаний и представителей минэкологии республики.
Замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов обратился к главам сельских поселений с просьбой правильно доносить информацию до населения:
— Эффективность внедрения новой системы обращения с отходами зависит от качества совместной работы. Как бы кто ни хотел, — это новая коммунальная услуга. Призываю тех, кто получил квитанции с ошибочными данными по количеству прописанных, оплачивать по факту, то есть за фактическое количество зарегистрированных. Потом найдите время, отправьте правильные данные регоператору, чтобы впредь начисления делали верно.
Не платить совсем — это неправильно. Да, действительно, у нас нет единой базы данных по всем гражданам, которые прописаны в жилых помещениях.
Нияз Фазылов признался, что удивлен, когда некоторые управляющие компании отказываются заключать договоры с регоператором. Оптимальный вариант, когда на общих собраниях собственники жилья решают включить плату за ТКО в общий платёжный документ за коммунальные услуги. Тогда не возникает путаницы с разными квитанциями. Сейчас Минэкологии совместно с министерством ЖКХ и администрациями районов пытаются построить работу с управляющими компаниями, чтобы собираемость платежей повысилась. По итогам двух месяцев в зоне №3 она составляет в среднем 24%. Фазылов подчеркнул, что реформу никто отменять не будет, поэтому рассчитывать на это никому не стоит:
— Позиция федерального министерства природных ресурсов и регионального ведомства определена однозначно: реформа есть, и ответственность за её реализацию несут не только регоператоры, но и главы сельских поселений, администраций городов и районов, правительство республики.
Где можно по 35?
Отходы, образующиеся в Учалинском районе, с 1 января вывозятся на лицензированный полигон, включенный в Госреестр объектов размещения отходов и принадлежащий ООО «Табигат». Отныне сельские свалки не пополняются новым мусором и должны быть ликвидированы в ближайшее время силами местных администраций. На полигоне установлена сортировочная линия, которая на данный момент не функционирует. Регоператор направил собственнику данной линии обращение с просьбой в кратчайшие сроки запустить сортировку. В случае отказа регоператор возьмёт на себя строительство новой линии.
Почти всех глав сельских поселений интересовал вопрос правильности начисления платы на граждан.
— С высоких трибун было озвучено, что в населённых пунктах, где нет МКД, тариф не может быть выше 35 рублей. Почему же в сельской местности выставляете счета по 70 рублей?
— обратился с вопросом к представителю регоператора секретарь Совета Учалинского района Зариф Гарипов.
Участникам совещания пояснили, что платеж 35 рублей с человека в месяц возможен лишь в тех населённых пунктах, где вывоз мусора осуществляется один раз в месяц. Данный размер платы при соответствующей периодичности считается обоснованным, исходя из затрат на транспортирование ТКО.
По статистике ООО «Благоустройство», которое вывозит мусор из большинства сельских поселений Учалинского района, каждый месяц объёмы отходов в деревнях и посёлках увеличиваются. Так, если в феврале предприятие вывезло 26 тысяч тонн ТКО, то в марте — 47 тысяч, в апреле ожидают увеличение до 90 тысяч. Жители складируют мусор в металлические сетчатые контейнеры, и по факту они наполняются быстрее, чем ожидали местные власти. Поэтому по просьбе сельсоветов транспортная компания забирает отходы не менее 2-3 раз в месяц. При такой периодичности плата не может составлять меньше 70 рублей с человека.
Место накопления, а не хранения
Представитель транспортной компании попросила глав сельских поселений донести до жителей информацию о необходимости складировать мусор в местах накопления накануне или в день вывоза.
— Обслуживая населённые пункты Учалинского района, мы столкнулись с двумя большими проблемами, — рассказывает экономист одной из управляющих компаний Юлия Копырина. — Во-первых, это отсутствие подъезда к площадкам. Представьте, подъезжает мусоровоз, а дорога тупиковая, грунтовая, заснеженная. Машине нужно развернуться к сетчатому контейнеру тем боком, где осуществляется погрузка. Но в данных условиях сделать это невозможно. Во-вторых, люди складируют мусор заблаговременно, устраивая, таким образом, стихийные свалки. К моменту приезда техники отходы в этой металлической сетке разодраны и раскиданы вокруг собаками, коровами. Водителям приходится вручную лопатами всё собирать и грузить в мусоровоз. Это неправильно.
И.о. Главы Учалинского района Руслан Гилязетдинов призвал глав сельских поселений в течение недели определиться с местами накопления и сделать их удобными для вывоза мусора.