В Башкирии объяснили, в каких случаях надо платить за мусор 70 рублей

По статистике ООО «Благоустройство», которое вывозит мусор из большинства сельских поселений Учалинского района, каждый месяц объёмы отходов в деревнях и посёлках увеличиваются. Так, если в феврале предприятие вывезло 26 тысяч тонн ТКО, то в марте — 47 тысяч, в апреле ожидают увеличение до 90 тысяч. Жители складируют мусор в металлические сетчатые контейнеры, и по факту они наполняются быстрее, чем ожидали местные власти. Поэтому по просьбе сельсоветов транспортная компания забирает отходы не менее 2-3 раз в месяц. При такой периодичности плата не может составлять меньше 70 рублей с человека.