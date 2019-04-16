В России появится система по отслеживанию ситуации с мусором – «РЭО Радар»

Отмечается, что в соответствии с намеченным планом, платформа «РЭО Радар» будет запущена в начале июня текущего года, а приложение будет доступно спустя месяц. В настоящее время тестируется линия реагирования, на которую можно обратиться по любому вопросу на тему сбора или переработки отходов. Телефон линии — 8 (800) 600-90-08.