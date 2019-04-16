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В России появится система по отслеживанию ситуации с мусором – «РЭО Радар»

16 апреля 2019, 17:32
Фото: pxhere.com
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о скором запуске в России IT-системы «РЭО Радар», собирающей жалобы людей на тему отходов, а также отслеживающей ситуацию в целом.

Как сообщает телеканал «360», принцип действия IT-системы предусматривает три базовых коммуникационных канала – сайт, приложение и call-центр. При этом, по словам Буцаева, любой желающий сможет уведомить о нарушении в своем городе, приложив фотографию. После проверки и обработки сообщений РЭО будет отправлять их региональному оператору для устранения.

Кроме того, система будет дополнена личным кабинетом для представителей субъектов РФ и операторов регионов. Таким образом будет отслеживаться и анализироваться ситуация в целом на территориях, а также станет возможным оперативная ликвидация всех нарушений. Региональный оператор должен будет передавать полученную информацию в систему.

Отмечается, что в соответствии с намеченным планом, платформа «РЭО Радар» будет запущена в начале июня текущего года, а приложение будет доступно спустя месяц. В настоящее время тестируется линия реагирования, на которую можно обратиться по любому вопросу на тему сбора или переработки отходов. Телефон линии — 8 (800) 600-90-08.

В начале года указом президента РФ был учрежден Российский экологический оператор. Орган ставит перед собой цель — создать систему обращения с твердыми бытовыми отходами и предотвратить тем самым вредное воздействие мусора на экологию.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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