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В Уфе школьники создали устройство для переработки мусора

14 мая 2019, 07:47
Фото: ufacity.info
С этим устройством любые бытовые отходы можно превратить в топливные брикеты.

Уфимские школьники соорудили на базе городского технопарка специальное устройство, благодаря которому любые бытовые отходы можно легко превратить в топливные брикеты, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Ребята собрали устройство для переработки мусора, из которого получаются топливные брикеты.

Кроме того школьники создали макет знаменитых в Уфе восьмиэтажек в масштабе 1 к 100, сделав для себя открытие: фасады двух на первый взгляд одинаковых зданий оказались совершенно разными.

Еще одна модель дома, созданная учениками, показывает, что используя абсолютно все ресурсы природы – ветер, солнце, переработку мусора – можно получить необходимое количество энергии для обеспечения жизни человека даже в чистом поле.

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