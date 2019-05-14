В Уфе школьники создали устройство для переработки мусора

Уфимские школьники соорудили на базе городского технопарка специальное устройство, благодаря которому любые бытовые отходы можно легко превратить в топливные брикеты, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Ребята собрали устройство для переработки мусора, из которого получаются топливные брикеты.
Кроме того школьники создали макет знаменитых в Уфе восьмиэтажек в масштабе 1 к 100, сделав для себя открытие: фасады двух на первый взгляд одинаковых зданий оказались совершенно разными.
Еще одна модель дома, созданная учениками, показывает, что используя абсолютно все ресурсы природы – ветер, солнце, переработку мусора – можно получить необходимое количество энергии для обеспечения жизни человека даже в чистом поле.