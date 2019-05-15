Башкирия попала в ТОП-5 по числу банкротов

Башкирия попала в пятерку по числу банкротов в первом квартале 2019 года, сообщили в пресс-службе единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В исследовании были использованы данные о 57,3 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".
Потенциальными банкротами считаются граждане с долгом более 500 тысяч рублей и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
По итогам первого квартала 2019 под это определение попадали порядка 764,72 тысяч россиян или чуть больше 1,3 процентов от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11 процентов.
Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48 процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тысяч человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысяч человек.
Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2 процентов, Бурятии – 2,5 процентов, Магаданской области – 2,4 процентов Карачаево-Черкесии – 2,3 процентов ХМАО и Сахе (Якутия) – по 2,2 процентов.
Самое значительное количество граждан, в отношении которых в первом квартале 2019 года введена процедура банкротства, проживает в Москве – 1033 человек, Московской области – 778 человек, Санкт-Петербурге – 624 человек, Башкортостане – 569 человек и Самарской области – 567 человек.
Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму – 0,2%, Севастополе – 0,3%, Ненецком АО и Чечне – по 0,4%, респ. Алтай и Курской обл. – по 0,7%.