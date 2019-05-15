Башкирия попала в ТОП-5 по числу банкротов

Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48 процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тысяч человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысяч человек.