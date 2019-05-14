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В Уфе совладельца «Килстройинвеста» могут признать банкротом

14 мая 2019, 06:02
Фото: Mkset.ru
Суд признал довод Шеина о том, что у него есть возможность погасить долг, не подтвержденным.

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении совладельца застройщика проблемного ЖК «Миловский парк» компании «Килстройинвест», бывшего директора уфимской школы кинологов МВД России Николая Шеина, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Инициировал банкротство совладельца «Килстройинвеста» Сбербанк. Он включен в реестр требований кредиторов c суммой 36 млн руб.

Николай Шеин с 50% уставного капитала компании-застройщика был поручителем по двум невозобновляемым кредитным линиям, привлеченным «Килстройинвестом» в банке в январе 2016 года для строительства домов в «Миловском парке». Срок возвращения кредита наступил в 2017 году. В 2018 году банк взыскал долг поручителя в Советском райсуде Уфы.

Процедура реструктуризации задолженности продлится до 22 августа.

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