В Уфе совладельца «Килстройинвеста» могут признать банкротом

Николай Шеин с 50% уставного капитала компании-застройщика был поручителем по двум невозобновляемым кредитным линиям, привлеченным «Килстройинвестом» в банке в январе 2016 года для строительства домов в «Миловском парке». Срок возвращения кредита наступил в 2017 году. В 2018 году банк взыскал долг поручителя в Советском райсуде Уфы.