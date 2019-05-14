В Уфе совладельца «Килстройинвеста» могут признать банкротом

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении совладельца застройщика проблемного ЖК «Миловский парк» компании «Килстройинвест», бывшего директора уфимской школы кинологов МВД России Николая Шеина, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Инициировал банкротство совладельца «Килстройинвеста» Сбербанк. Он включен в реестр требований кредиторов c суммой 36 млн руб.
Николай Шеин с 50% уставного капитала компании-застройщика был поручителем по двум невозобновляемым кредитным линиям, привлеченным «Килстройинвестом» в банке в январе 2016 года для строительства домов в «Миловском парке». Срок возвращения кредита наступил в 2017 году. В 2018 году банк взыскал долг поручителя в Советском райсуде Уфы.
Процедура реструктуризации задолженности продлится до 22 августа.