mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимский комбинат хлебопродуктов снова просят признать банкротом

8 мая 2019, 06:05
Фото: pixabay.com
Предприятие задолжало «Агробийскпереработке» 18,3 млн рублей.

Новосибирское ООО «Агробийскпереработка» подало иск на банкротство Уфимского комбината хлебопродуктов, сообщается в материалах арбитражного суда Башкирии. Сумма иска не уточняется.

В конце 2018 года «Агробийскпереработка» взыскала в новосибирском арбитраже 18,3 млн рублей задолженности по договору поставки. Решение суда первой инстанции подтвердила апелляция.

В апреле на банкротство комбината подавала Сибирская кормовая компания, которой ответчик задолжал 24,5 млн рублей по договору поставки подсолнечного жмыха. Позже истец отказался от своих требований и производство по делу было прекращено.

Уфимский комбинат хлебопродуктов входит в ПАО «Русгрэйн холдинг». Управляющей компанией является ООО «Русское зерно Уфа». «Агробийскпереработка» принадлежит Виктору Борцову.

Материалы по теме
Кредитор намерен подать заявление на банкротство «Уфимского комбината хлебопродуктов»Прекращено дело о банкротстве «Белорецкого металлургического комбината»Новосибирская компания подала на банкротство уфимского производителя хлеба
#Новости#Новости_бизнеса#Новости Башкирии#Банкротство#Новости Уфы#Банкрот#Новости экономики#Влада Шипилова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48