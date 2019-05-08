Уфимский комбинат хлебопродуктов снова просят признать банкротом

Новосибирское ООО «Агробийскпереработка» подало иск на банкротство Уфимского комбината хлебопродуктов, сообщается в материалах арбитражного суда Башкирии. Сумма иска не уточняется.
В конце 2018 года «Агробийскпереработка» взыскала в новосибирском арбитраже 18,3 млн рублей задолженности по договору поставки. Решение суда первой инстанции подтвердила апелляция.
В апреле на банкротство комбината подавала Сибирская кормовая компания, которой ответчик задолжал 24,5 млн рублей по договору поставки подсолнечного жмыха. Позже истец отказался от своих требований и производство по делу было прекращено.
Уфимский комбинат хлебопродуктов входит в ПАО «Русгрэйн холдинг». Управляющей компанией является ООО «Русское зерно Уфа». «Агробийскпереработка» принадлежит Виктору Борцову.