В Уфе жильцы дома заплатили чужие долги, чтобы получить право на ремонт

Убытки, то есть недоборы, от собственников-неплательщиков фактически несут УК, но действенных мер воздействия на злостных неплательщиков и реальных механизмов заставить заплатить квартплату и ЖКУ у управляющих компаний практически нет либо они их не стараются особо применить. Можно было бы подать в суд на должников, но, как показывает судебная практика, вердикты против должников выносятся не так уж часто, потому что у них находятся различные смягчающие обстоятельства. Даже в случае принятия такого решения должников могут выселить судебные приставы, но долги за них никто возмещать не будет.