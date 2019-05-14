В Уфе жильцы дома заплатили чужие долги, чтобы получить право на ремонт

Жильцы дома №51 по бульвару Ибрагимова в Уфе на общем собрании приняли решение выплатить долги за хозяев трех квартир, поскольку отсутствие долгов является одним из условий включения дома в новую программу комплексного ремонта подъездов. Об этом Медиакорсети сообщила председатель совета дома Любовь Ахмедрахимова.
По ее словам, до недавнего времени в доме было четыре должника. Самый крупный долг, превышающий 200 тысяч рублей, числился за владельцем квартиры, который «копил» его больше семи лет. Остальные три долга составляют от 30 тысяч до 86 тысяч рублей, включая пени.
Кода стало понятно, что такие долги не позволяют дому войти в программу комплексного ремонта подъездов, жильцы попытались избавиться от них, подключив СМИ.
- Был записан ролик, который показали по местному телевидению несколько раз с перерывом в 2-3 месяц. То есть несколько раз в течение года эта тема поднималась в СМИ назывался адрес дома, номер квартиры и ФИО должника, что, видимо, изрядно подействовало на нервы должника, и способствовало тому, что он продал квартиру с долгами с дисконтом, лишь бы избавиться от нее. Новая хозяйка жилья – риэлтор – погасила все долги и вновь продала квартиру, - рассказала Любовь Ахмедрахимова.
А вот с остальными долгами разобраться оказалось сложнее. - Борьба с неплательщиками со стороны поставщиков коммунальных услуг не ведется по причине того, что все сполна за свои конкретные поставленные услуги (вода, свет, тепло), они получают от управляющих компаний (УК), которые оплачивают потребленные коммунальные услуги жилым домом, согласно общедомовых счетчиков, установленных в каждом доме. То есть поставщики коммунальных ресурсов не несут убытки от собственников-неплательщиков, так как они работают с УК, - пояснила Любовь Николаевна.
Убытки, то есть недоборы, от собственников-неплательщиков фактически несут УК, но действенных мер воздействия на злостных неплательщиков и реальных механизмов заставить заплатить квартплату и ЖКУ у управляющих компаний практически нет либо они их не стараются особо применить. Можно было бы подать в суд на должников, но, как показывает судебная практика, вердикты против должников выносятся не так уж часто, потому что у них находятся различные смягчающие обстоятельства. Даже в случае принятия такого решения должников могут выселить судебные приставы, но долги за них никто возмещать не будет.
После того, как стало ясно, что взывание к совести должников не срабатывает, жильцы собрались на общее собрание и решили сами заплатить долги, лишь бы войти в программу ремонта подъездов.
- Остальные добросовестные собственники квартир нашего дома вынуждены были добровольно собирать деньги на ремонт подъезда в нашем доме, установив для этого дополнительный тариф «На текущий ремонт» в размере 2,50 руб. с кв.м., - пояснила Любовь Ахмедрахимова. – Благодаря этому мы надеемся войти в программу ремонта подъездов, которая будет проводиться до 2024 года.
По подсчетам жильцов, за 46 лет существования дома они смогут за свой счет разве что заменить в подъездах оконные блоки, потому что собранных на ремонт средств еле хватает на то, чтобы УК могла проводить хотя бы обязательные технические работы для подготовки к зиме.