В Башкирии попросили полицию защитить от вандалов подъезды после ремонта

В целом, по словам Киреева, ремонт подъездов ведется по плану. На сегодня ремонт начат в 737 подъездах, что составляет 66% от общего числа подъездов, ремонт в которых должен быть проведен на первом этапе кампании, до 15 июня. На первом этапе должно быть отремонтировано 1125 подъездов. До 19 мая работы должны быть начаты во всех этих подъездах.