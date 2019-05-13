В Башкирии попросили полицию защитить от вандалов подъезды после ремонта

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра ЖКХ Михаил Киреев обратился к министерству внутренних дел с просьбой помочь активизировать поиск вандалов, устроивших погром в только что отремонтированных подъездах.
- При проведении ремонта подъездов мы столкнулись с очень неприятными фактами вандализма по отношению к общему имуществу в многоквартирных домах, - сообщил Михаил Киреев.
В доме №9/3 по улице Менделеева в Уфе неизвестные подожгли защитную пленку, покрывающую дверь, а также разбили стеклопакет пластикового окна в подъезде. Михаил Киреев попросил врио главы Башкирии Радия Хабирова оказать содействие в привлечении сотрудников МВД к профилактике правонарушений и оперативном реагировании на случаи повреждения общедомового имущества.
В целом, по словам Киреева, ремонт подъездов ведется по плану. На сегодня ремонт начат в 737 подъездах, что составляет 66% от общего числа подъездов, ремонт в которых должен быть проведен на первом этапе кампании, до 15 июня. На первом этапе должно быть отремонтировано 1125 подъездов. До 19 мая работы должны быть начаты во всех этих подъездах.
Михаил Киреев обратил внимание на то, что задержка с началом ремонта порой бывает связана с тем, что не все подъезды подготовлены управляющими кампаниями к началу ремонтных работ: не заменены радиаторы отопления, не заменены подвальные двери и т. д.
При этом он отметил, что заранее проведена работа с операторами связи и интернет-провайдерами для того, чтобы во время ремонта не пострадало их имущество, а их представители не мешали ходу ремонта.
В целом в этом году по республике в рамках целевой программы должно быть отремонтировано около 4000 подъездов.