В Уфе начался капитальный ремонт подъездов

В 2019 году в Уфе согласно реализации программы комплексного ремонта подъездов запланировано отремонтировать 1288 подъездов 444 многоквартирных домов. Все подъезды, которые включены в перечень на 2019 год, будут отремонтированы поэтапно.
Первый этап проходит с 15 апреля по 15 июня, второй этап с 15 июня по 1 августа, третий этап — с 1 августа по 1 октября, четвертый этап — с 1 октября по 1 ноября текущего года. По итогам каждого из периодов подрядные организации должны отремонтировать определенный процент от запланированного объема ремонта подъездов.
Договоры на выполнение работ заключены с четырьмя подрядными организациями. Сейчас работы ведутся в 62 подъездах 28 многоквартирных домов.
В обязательный перечень работ в подъездах вошли замена деревянных окон на пластиковые, обустройство входных групп, замена тамбурной двери, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков, и другие виды работ. На все работы подрядчики дают гарантию на три года, исключая случаи вандализма со стороны жителей.
Стоимость ремонтных работ одного подъезда в двухэтажном многоквартирном доме не должна превышать 129,49 тысячи рублей. Предельная стоимость каждого подъезда в трехэтажном доме установлена в размере 220 тысяч рублей, в четырехэтажном — 300 тысяч рублей, пятиэтажном — 320,14 тысячи рублей.
На ремонт одного подъезда в десятиэтажке отводится 1,244 млн рублей. Предельная стоимость ремонта подъезда в 12-этажном многоквартирном доме установлена в размере 1,277 млн рублей, в 16-этажке — 1,7 млн рублей.