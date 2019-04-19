В Уфе начался капитальный ремонт подъездов

Первый этап проходит с 15 апреля по 15 июня, второй этап с 15 июня по 1 августа, третий этап — с 1 августа по 1 октября, четвертый этап — с 1 октября по 1 ноября текущего года. По итогам каждого из периодов подрядные организации должны отремонтировать определенный процент от запланированного объема ремонта подъездов.