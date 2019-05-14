Предприятие Башкирии оштрафовано на 20 миллионов рублей за взятку

Предприятие, обслуживающее военную авиатехнику в Башкирии, оштрафовано на 20 миллионов рублей за взятку в два миллиона рублей чиновнику минобороны, сообщили «Интерфаксу» 13 мая в Главной военной прокуратуре.
По указанию руководства АО «Авиационно-сервисный центр» Авиационное оборудование» начальнику аккредитованного на предприятии военного представительства минобороны РФ было передано около двух миллионов рублей.
Известно, что взятка предназначалась за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым офицером должностным положением.
В прокуратуре сообщили, что сам чиновник-взяточник ранее уже был признан виновным и осужден.