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Предприятие Башкирии оштрафовано на 20 миллионов рублей за взятку

14 мая 2019, 07:04
Фото: pixabay.com
Чиновник-взяточник уже был признан виновным и осужденным ранее.

Предприятие, обслуживающее военную авиатехнику в Башкирии, оштрафовано на 20 миллионов рублей за взятку в два миллиона рублей чиновнику минобороны, сообщили «Интерфаксу» 13 мая в Главной военной прокуратуре.

По указанию руководства АО «Авиационно-сервисный центр» Авиационное оборудование» начальнику аккредитованного на предприятии военного представительства минобороны РФ было передано около двух миллионов рублей.

Известно, что взятка предназначалась за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым офицером должностным положением.

В прокуратуре сообщили, что сам чиновник-взяточник ранее уже был признан виновным и осужден.

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