В Башкирии экс-директора «Белстали» осудили за долги, растрату и взятку

Из открытых источников известно, что Кадыра Джаббарова ранее звали Юрий Васильев. В 2007–2012 годах он был генеральным директором ЗАО «Учалинский известково-цементный комбинат», к которому также возникали вопросы по выплате заработной платы работникам. В январе 2017 года господин Джаббаров через ООО «Махарай Бахарай» (юридический владелец Юлия Аюпова) получил контроль над «Белсталью». Тогда компании перешло в собственность 50% плюс три акции. Доля участия бывшего единоличного владельца «Белстали» предпринимателя Рамиля Бигнова снизилась до 50% минус три акции. В июне господин Бигнов, судя по списку аффилированных лиц, вновь аккумулировал 100% акций предприятия. По его словам, перед Кадыром Джаббаровым была поставлена задача найти средства для финансирования проекта «Белстали». «Вместо этого он набрал работников, арендовал технику. На мои вопросы, чем он собирается расплачиваться, отвечал: „Я все решу“. После того, как к „Белстали“ возникли вопросы по поводу выплаты зарплаты, мы заключили с ним соглашение о возврате моей доли, и он обязался решить вопрос с деньгами. Но после майских праздников просто не вышел на работу», — сообщил Рамиль Бигнов. Предприниматель добавил, что в бухгалтерию «Белстали» поступал запрос о взыскании с Кадыра Джаббарова части его зарплаты в счет возврата долгов. «Оказалось, что по исполнительным листам он должен 334 млн рублей», — добавил предприниматель. сентябрь 2017