В Башкирии экс-директора «Белстали» осудили за долги, растрату и взятку

48-летнего генерального директора ОАО «Белсталь» Кадыра Джаббарова признали виновным в совершении трех преступлений: растрате, невыплате зарплаты более двух месяцев и даче взятки в особо крупном размере.
Кадыр Джаббаров был директором ОАО «Белсталь» с января по июль 2017 года, ранее сообщал «КоммерсантЪ-Уфа».
В суде установлено, что директор горнодобывающего предприятия задолжал 210 работникам свыше 8 млн. рублей заработной платы за период с апреля по июль 2017 года. При этом организация имела в распоряжении 12,5 млн. рублей, которые ее руководитель потратил на развитие финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, злоумышленник реализовал принадлежащие предприятию 8 единиц грузовой спецтехники и автомобиль «Mercedes-Benz», но не внес оплату на счета компании, растратив таким образом свыше 2 млн. рублей.
В январе 2018 года обвиняемый предложил следователю за взятку в размере 1,5 млн. рублей прекратить возбуждённые в отношении него уголовные дела. Непосредственно после передачи денег мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений.
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн. 150 тыс. рублей.
Кадыру Джаббарову, который руководил предприятием с января по июль.
Из открытых источников известно, что Кадыра Джаббарова ранее звали Юрий Васильев. В 2007–2012 годах он был генеральным директором ЗАО «Учалинский известково-цементный комбинат», к которому также возникали вопросы по выплате заработной платы работникам. В январе 2017 года господин Джаббаров через ООО «Махарай Бахарай» (юридический владелец Юлия Аюпова) получил контроль над «Белсталью». Тогда компании перешло в собственность 50% плюс три акции. Доля участия бывшего единоличного владельца «Белстали» предпринимателя Рамиля Бигнова снизилась до 50% минус три акции. В июне господин Бигнов, судя по списку аффилированных лиц, вновь аккумулировал 100% акций предприятия. По его словам, перед Кадыром Джаббаровым была поставлена задача найти средства для финансирования проекта «Белстали». «Вместо этого он набрал работников, арендовал технику. На мои вопросы, чем он собирается расплачиваться, отвечал: „Я все решу“. После того, как к „Белстали“ возникли вопросы по поводу выплаты зарплаты, мы заключили с ним соглашение о возврате моей доли, и он обязался решить вопрос с деньгами. Но после майских праздников просто не вышел на работу», — сообщил Рамиль Бигнов. Предприниматель добавил, что в бухгалтерию «Белстали» поступал запрос о взыскании с Кадыра Джаббарова части его зарплаты в счет возврата долгов. «Оказалось, что по исполнительным листам он должен 334 млн рублей», — добавил предприниматель. сентябрь 2017