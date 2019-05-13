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В Уфе коллекторов оштрафовали на 60 тысяч за неправильные разговоры

13 мая 2019, 06:53
Фото: Mkset.ru
ООО «Агентство ликвидации долгов» привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкирии.

В ходе взаимодействия с должницей сотрудники коллекторского агентства во время телефонных переговоров должным образом не представлялись и не предупреждали о ведении аудиозаписи телефонного разговора. Таким образом они нарушили федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Суд признал коллекторскую организацию виновной и назначил административное наказание в виде штрафа – 60 тысяч рублей.

За защитой своих прав можно обратиться с сообщением в группу «Надзор за коллекторами» в социальной сети Вконтакте, где специалисты отдела могут ответить на все интересующие граждан вопросы.

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