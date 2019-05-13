В Уфе коллекторов оштрафовали на 60 тысяч за неправильные разговоры

В ходе взаимодействия с должницей сотрудники коллекторского агентства во время телефонных переговоров должным образом не представлялись и не предупреждали о ведении аудиозаписи телефонного разговора. Таким образом они нарушили федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Суд признал коллекторскую организацию виновной и назначил административное наказание в виде штрафа – 60 тысяч рублей.
За защитой своих прав можно обратиться с сообщением в группу «Надзор за коллекторами» в социальной сети Вконтакте, где специалисты отдела могут ответить на все интересующие граждан вопросы.