В Башкирии мужчина протаранил на тракторе машину приставов

Предприниматель открыл автомойку без необходимых документов, за что приставы и опечатали технику и помещение после нескольких предупреждений до этого. Служебный автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас проводится проверка, мужчину, вероятно, привлекут еще и к уголовной ответственности.