В Башкирии мужчина протаранил на тракторе машину приставов

В Баймаке местный житель на тракторе с ковшом въехал в автомобиль судебных приставов, когда те закрывали его незаконную автомойку, сообщает «Башньюс».
Предприниматель открыл автомойку без необходимых документов, за что приставы и опечатали технику и помещение после нескольких предупреждений до этого. Служебный автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас проводится проверка, мужчину, вероятно, привлекут еще и к уголовной ответственности.
Вот как официально прокомментировали ситуацию в пресс-службе судебных приставов:
- Решением суда по иску прокурора должник должен был устранить нарушения закона, а именно установить санитарно-защитную зону автомойки, а также получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию автомойки. До момента устранения нарушений деятельность автомойки должна была быть приостановлена.
В Баймакском межрайонном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство об обязании должницы прекратить эксплуатацию автомойки до устранения нарушений природоохранного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
При совершении исполнительных действий, супруг должницы, в целях воспрепятствования совершению исполнительных действий трактором намеренно совершил наезд на служебный автомобиль судебных приставов, причинив ущерб имуществу. В отношении виновного лица за воспрепятствование исполнительным действиям возбуждено административное дело, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленную порчу имущества.