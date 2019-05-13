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В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 26 мая

13 мая 2019, 13:18
Фото: Mkset.ru
Старт велосипедистов будет дан на площади им. Ленина – велопробег пройдет по центральным улицам города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Регистрация начнется в 9:00 часов в день мероприятия рядом со стартовой площадкой. Зарегистрироваться можно будет и заранее на сайте фестиваля.

Основными составляющими частями праздника традиционно являлись массовый велопробег по центральным улицам города, а также фестивальная программа в точке финиша, включая велосипедные площадки, концерт и мастер-классы.

Отметим, с 22:00 до 00:00 25 мая, а также с 00:00 до 16:00 26 мая будет временно закрыт проезд транспорта на парковке на площади им.Салавата Юлаева.

26 мая ограничение движения будет введено по проспекту Октября от Северного проезда до Южного проезда с 9:00 до 11:00 часов.

Также в этот день, перекрытие дорожного движения запланировано по маршруту: проспект Октября от пересечения с ул.Кольской до пересечения с ул.50 лет Октября, ул.50 лет Октября от пересечения с пр.Октября до пересечения с ул.Цюрупы, ул.Цюрупы от пересечения с ул.50 лет Октября до пересечения с ул.Пушкина, ул.Пушкина от пересечения с ул.Цюрупы до пересечения с ул.М.Гафури, ул.М.Гафури от пересечения с ул.Пушкина до площади Салавата Юлаева.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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