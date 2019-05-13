В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 26 мая

Регистрация начнется в 9:00 часов в день мероприятия рядом со стартовой площадкой. Зарегистрироваться можно будет и заранее на сайте фестиваля.
Основными составляющими частями праздника традиционно являлись массовый велопробег по центральным улицам города, а также фестивальная программа в точке финиша, включая велосипедные площадки, концерт и мастер-классы.
Отметим, с 22:00 до 00:00 25 мая, а также с 00:00 до 16:00 26 мая будет временно закрыт проезд транспорта на парковке на площади им.Салавата Юлаева.
26 мая ограничение движения будет введено по проспекту Октября от Северного проезда до Южного проезда с 9:00 до 11:00 часов.
Также в этот день, перекрытие дорожного движения запланировано по маршруту: проспект Октября от пересечения с ул.Кольской до пересечения с ул.50 лет Октября, ул.50 лет Октября от пересечения с пр.Октября до пересечения с ул.Цюрупы, ул.Цюрупы от пересечения с ул.50 лет Октября до пересечения с ул.Пушкина, ул.Пушкина от пересечения с ул.Цюрупы до пересечения с ул.М.Гафури, ул.М.Гафури от пересечения с ул.Пушкина до площади Салавата Юлаева.