В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 26 мая

Также в этот день, перекрытие дорожного движения запланировано по маршруту: проспект Октября от пересечения с ул.Кольской до пересечения с ул.50 лет Октября, ул.50 лет Октября от пересечения с пр.Октября до пересечения с ул.Цюрупы, ул.Цюрупы от пересечения с ул.50 лет Октября до пересечения с ул.Пушкина, ул.Пушкина от пересечения с ул.Цюрупы до пересечения с ул.М.Гафури, ул.М.Гафури от пересечения с ул.Пушкина до площади Салавата Юлаева.