Мэр Уфы наградил организаторов «Весеннего бала» и «Дня 1000 велосипедистов»

- Сегодня это лучшее патриотическое действие в городе и пример того, как коммерческая компания на свои средства уже целых семь лет проводит мероприятие, которое стало уже нашей традицией и по своей значимости затмило и "Последний звонок" и выпускные балы. Мы все его ждем и все с удовольствием смотрим и благодарны духовным организаторам "Весеннего бала", - сказал Ирек Ялалов.