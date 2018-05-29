Мэр Уфы наградил организаторов «Весеннего бала» и «Дня 1000 велосипедистов»

Сегодня, 29 мая, оперативное совещание в администрации Уфы началось с такого приятного события, как церемония награждения.
После просмотра ролика о состоявшемся в минувшую субботу на Советской площади Уфы "Весеннем бале выпускников" мэр Уфы Ирек Ялалов признался, что у него бежали по телу мурашки во время этого события в субботу.
- Сегодня это лучшее патриотическое действие в городе и пример того, как коммерческая компания на свои средства уже целых семь лет проводит мероприятие, которое стало уже нашей традицией и по своей значимости затмило и "Последний звонок" и выпускные балы. Мы все его ждем и все с удовольствием смотрим и благодарны духовным организаторам "Весеннего бала", - сказал Ирек Ялалов.
Почетные грамоты были вручены педагогу-хореографу гимназии №3 Альбине Сулеймановой и представителям компании "Уфанет".
Следом за этим прошло награждение благодарственным письмом администрации Уфы организатора прошедшего в воскресенье веломарафона "День 1000 велосипедистов" Станислава Сырыгина.
Ирек Ялалов отметил, что отныне во всех новых новых микрорайонах башкирской столицы должны быть при проектировании заложены велодорожки.
- Если этого нет, то нужно пересматривать проекты и дополнять, - отметил глава города.
Благодарность администрации была также высказана в адрес организаторов бегового "Зеленого марафона" и спонсовро установки памятника пограничнику.
- У нас в эти выходные прошли такие мероприятия, какими они должны быть в идеале - когда энтузиасты и коммерческие структуры организуют и проводят мероприятия, а городские власти только помогают им, - сказал Ирек Ялалов. - А то обычно бывает наоборот.
Попутно мэр Уфы отметил безупречную работу полиции, которой не было заметно на улицах и напомнил. что в ходе новой недели состоится парад полиции, который также обещает стать ярким событием.