В Уфе состоялся День 1000 велосипедистов

- С этого года последнее воскресенье мая объявлено российским днем велопарадов. У нас с вами появился свой праздник. Поздравляю всех велосипедистов, - отметил Рустэм Хамитов. – Впереди лето и осень – время велосипеда. Мы будем ездить, накручивать километры, заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом. Все, кто сегодня на площади – молодцы. Нас очень много и мы и в дальнейшем будем устраивать велопарады. Вперед, в путь! – поприветствовал в самом начале Рустэм Хамитов.