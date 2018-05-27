mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе состоялся День 1000 велосипедистов

27 мая 2018, 15:55
Тысячи велосипедистов последовали от горсовета до площади имени Салавата Юлаева.

По традиции, в нем приняли участие чиновники, в том числе мэр города Уфы Ирек Ялалов и глава Башкирии Рустэм Хамитов. В Дне 1000 велосипедистов приняли участие более 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

- С этого года последнее воскресенье мая объявлено российским днем велопарадов. У нас с вами появился свой праздник. Поздравляю всех велосипедистов, - отметил Рустэм Хамитов. – Впереди лето и осень – время велосипеда. Мы будем ездить, накручивать километры, заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом. Все, кто сегодня на площади – молодцы. Нас очень много и мы и в дальнейшем будем устраивать велопарады. Вперед, в путь! – поприветствовал в самом начале Рустэм Хамитов.

Участники велопробега прошли расстояние 10 км и финишировали возле Конгресс-холла. Для них и наблюдателям мероприятия устроили конкурсы, концерт, работу детских площадок, «Город мастеров», танцы и многое другое.

Напомним, в прошлом году на пересечении проспекта Октября и улицы Степана Халтурина открыли памятник велосипедистам – папе и сыну.

Материалы по теме
В Нефтекамске прошел День 1000 велосипедистовВ Уфе рассказали, как пройдет «День 1000 велосипедистов»
#Новости#Фотофакт#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48