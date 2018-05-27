В Уфе состоялся День 1000 велосипедистов

По традиции, в нем приняли участие чиновники, в том числе мэр города Уфы Ирек Ялалов и глава Башкирии Рустэм Хамитов. В Дне 1000 велосипедистов приняли участие более 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
- С этого года последнее воскресенье мая объявлено российским днем велопарадов. У нас с вами появился свой праздник. Поздравляю всех велосипедистов, - отметил Рустэм Хамитов. – Впереди лето и осень – время велосипеда. Мы будем ездить, накручивать километры, заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом. Все, кто сегодня на площади – молодцы. Нас очень много и мы и в дальнейшем будем устраивать велопарады. Вперед, в путь! – поприветствовал в самом начале Рустэм Хамитов.
Участники велопробега прошли расстояние 10 км и финишировали возле Конгресс-холла. Для них и наблюдателям мероприятия устроили конкурсы, концерт, работу детских площадок, «Город мастеров», танцы и многое другое.
Напомним, в прошлом году на пересечении проспекта Октября и улицы Степана Халтурина открыли памятник велосипедистам – папе и сыну.