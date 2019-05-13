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Самолет «Суперджет» из Москвы вернулся в Шереметьево, не долетев до Самары

13 мая 2019, 05:43
Фото: Википедия
Это случилось сегодня ночью, об этом сообщило агентство ТАСС.

Самолет «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar.

Согласно этим данным, почти в два часа ночи самолет вылетел из Шереметьева, затем в районе Владимира развернулся и вернулся в аэропорт.

После аварии 5 мая, когда после экстренной посадки самолета «Суперджет» погибли 41 человек, это уже не первая новость о каких-то изменениях в расписании рейсов с использованием самолетов «Суперджет». Так, например, 9 мая «Аэрофлот» отменил 11 рейсов самолетов «Суперджет», в том числе и в Уфу, сообщило РИА «Новости».

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