В Башкирии в меню школьного питания может войти шоколадная паста

Также напомним, что в феврале этого года Медиакорсеть подробно рассказывала о том, как и чем отличается школьное питание в Уфе и районах республики. К примеру, на фоне бодрых рассказов представителей столичного управления образования и уфимских предпринимателей о том, как отлично школьное питание организовано в большом мегаполисе, директора школ из городов и районов Башкирии рассеянно разводили руками и сетовали, что им в одиночку проблему качественного питания никак не решить.