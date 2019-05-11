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В Башкирии в меню школьного питания может войти шоколадная паста

11 мая 2019, 05:31
Фото: pixabay.com
Врио главы республики заявил об этом в ходе рабочего визита в Кугарчинский район.

Любопытно, что шоколадная паста создана на основе меда. Создавать и внедрять продукт намерен из предпринимателей района, которому удалось пообщаться с руководителем региона.

«Если вы сделаете такой полезный продукт, мы внедрим его в школы, – сказал Радий Хабиров. – Мы готовы выступить вашим главным потребителем».

Ранее мы писали о том, что в школах Уфы будут кормить по-новому: детей ждут обновленные меню и посуда.

С 1 сентября, в меню войдут более ста видов свежих продуктов и блюд. То есть салаты, первое и второе блюдо будут чередовать гораздо чаще, чем это происходит на сегодняшний день.

Кроме того, во всех столовых появится посуда в едином дизайне. Также разработан единый бренд, который будут использовать в качестве логотипа на спецодежде и посуде.

Также мы писали об установлении минимальной стоимости питания в школах. Она зависит от различных льгот и возраста учащихся. Также добавим, что родители некоторых школ сами могут проверить и попробовать меню в школьных столовых. Пока этим могут похвастаться только 12 уфимских школ.

Также напомним, что в феврале этого года Медиакорсеть подробно рассказывала о том, как и чем отличается школьное питание в Уфе и районах республики. К примеру, на фоне бодрых рассказов представителей столичного управления образования и уфимских предпринимателей о том, как отлично школьное питание организовано в большом мегаполисе, директора школ из городов и районов Башкирии рассеянно разводили руками и сетовали, что им в одиночку проблему качественного питания никак не решить.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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