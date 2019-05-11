В Башкирии в меню школьного питания может войти шоколадная паста

Любопытно, что шоколадная паста создана на основе меда. Создавать и внедрять продукт намерен из предпринимателей района, которому удалось пообщаться с руководителем региона.
«Если вы сделаете такой полезный продукт, мы внедрим его в школы, – сказал Радий Хабиров. – Мы готовы выступить вашим главным потребителем».
Ранее мы писали о том, что в школах Уфы будут кормить по-новому: детей ждут обновленные меню и посуда.
С 1 сентября, в меню войдут более ста видов свежих продуктов и блюд. То есть салаты, первое и второе блюдо будут чередовать гораздо чаще, чем это происходит на сегодняшний день.
Кроме того, во всех столовых появится посуда в едином дизайне. Также разработан единый бренд, который будут использовать в качестве логотипа на спецодежде и посуде.
Также мы писали об установлении минимальной стоимости питания в школах. Она зависит от различных льгот и возраста учащихся. Также добавим, что родители некоторых школ сами могут проверить и попробовать меню в школьных столовых. Пока этим могут похвастаться только 12 уфимских школ.
Также напомним, что в феврале этого года Медиакорсеть подробно рассказывала о том, как и чем отличается школьное питание в Уфе и районах республики. К примеру, на фоне бодрых рассказов представителей столичного управления образования и уфимских предпринимателей о том, как отлично школьное питание организовано в большом мегаполисе, директора школ из городов и районов Башкирии рассеянно разводили руками и сетовали, что им в одиночку проблему качественного питания никак не решить.