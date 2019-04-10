В Башкирии установлена минимальная стоимость питания в школах

Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I по IV классы в сумме: завтрак - не менее 55 рублей, обед - не менее 65 рублей, полдник - не менее 22 рублей; на одного обучающегося в день с V по XI классы в сумме: завтрак - не менее 60 рублей, обед - не менее 70 рублей, полдник - не менее 22 рублей, кроме обучающихся питание которых осуществляется за счет финансирования из средств бюджета Республики Башкортостан;