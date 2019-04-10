В Башкирии установлена минимальная стоимость питания в школах

Стоимость бесплатного одноразового сбалансированного горячего питания для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенка, - в сумме 45 рублей на один учебный день на одного обучающегося.
Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в сумме 100 рублей на один учебный день на одного обучающегося.
Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I по IV классы в сумме: завтрак - не менее 55 рублей, обед - не менее 65 рублей, полдник - не менее 22 рублей; на одного обучающегося в день с V по XI классы в сумме: завтрак - не менее 60 рублей, обед - не менее 70 рублей, полдник - не менее 22 рублей, кроме обучающихся питание которых осуществляется за счет финансирования из средств бюджета Республики Башкортостан;
Размер доплаты из бюджета Уфы в сумме 35 рублей на один учебный день на одного обучающегося для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка, установленного в республике.
Стоимость бесплатного четырехразового сбалансированного горячего питания для обучающихся школ-интернатов в сумме 240 рублей в день на одного обучающегося из бюджета городского Уфы.