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В Башкирии установлена минимальная стоимость питания в школах

10 апреля 2019, 07:32
Фото: Mkset.ru
Для совершенствования организации школьного горячего питания, сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций появилось новое постановление. Оно опубликовано на сайте администрации Уфы.

Стоимость бесплатного одноразового сбалансированного горячего питания для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенка, - в сумме 45 рублей на один учебный день на одного обучающегося.

Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в сумме 100 рублей на один учебный день на одного обучающегося.

Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I по IV классы в сумме: завтрак - не менее 55 рублей, обед - не менее 65 рублей, полдник - не менее 22 рублей; на одного обучающегося в день с V по XI классы в сумме: завтрак - не менее 60 рублей, обед - не менее 70 рублей, полдник - не менее 22 рублей, кроме обучающихся питание которых осуществляется за счет финансирования из средств бюджета Республики Башкортостан;

Размер доплаты из бюджета Уфы в сумме 35 рублей на один учебный день на одного обучающегося для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка, установленного в республике.

Стоимость бесплатного четырехразового сбалансированного горячего питания для обучающихся школ-интернатов в сумме 240 рублей в день на одного обучающегося из бюджета городского Уфы.

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#Новости#Злата Зукович#Экономика
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