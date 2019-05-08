В Уфе в Доме Республики прошел «вкусный» инвестчас

Накануне, 7 мая, в Доме Республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестиционного часа». Как сообщили в пресс-службе главы региона, в нём приняли участие члены правительства, руководители профильных министерств и ведомств, республиканских институтов развития, а также главы муниципалитетов. На заседании были рассмотрены несколько инвестпроектов в области здравоохранения и пищевой промышленности.
Так, АО «Пищепром» (Буздякский консервный комбинат) рассказал о своих планах расширить высокотехнологичное производство продукции под брендом «Буздякский» и, в частности, вывести его на федеральный уровень. К 2022 году планируется увеличить производство в 3,5 раза. Суммарный объём инвестиций составит 365,7 млн рублей. Будет создано более 150 новых рабочих мест.
После обсуждения и знакомства с аппетитной экспозицией, представленной предпринимателями, инвесткомитет принял решение предоставить проекту необходимые меры господдержки, в том числе в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. При этом Радий Хабиров обратил внимание инвестора на необходимость более активно использовать продукцию, выращенную именно местными аграриями.
На этом же совещании научно-производственный центр «СпецМедТехника» представил на «Инвестчасе» проект по разработке и производству дефибрилляторов для оказания реанимационных мероприятий. Он предусматривает разработку прибора, ремонт существующего помещения для организации производства, приобретение необходимого оборудования и дальнейший промышленный выпуск дефибрилляторов. Объём инвестиций в проект составит 128,8 млн рублей. Предполагается создание порядка 50 новых рабочих мест.
Компанией уже проведены клинические испытания аппарата фототерапии новорождённых, получено разрешение на его выпуск. Разработка дефибриллятора фактически уже завершена, его прототип был представлен на заседании. Все комплектующие и программное обеспечение – полностью российского производства. Так что, по словам авторов разработки, реализация проекта позволит снизить долю импорта в структуре использования медицинских приборов учреждениями здравоохранения.
В настоящее время вопрос упирается в получение регистрационного удостоверения на выпуск прибора в Росздравнадзоре. Для этого, по мнению руководителя центра, необходима поддержка со стороны республики.
– Вы собираетесь вести бизнес в Агидели, поэтому я готов с вами хоть каждый день встречаться и обсуждать, – ответил Радий Хабиров. – Агидель для нас важна. Если вы там создадите даже 10 рабочих мест – это уже хорошо. У нас интересы совпадают: мы за Агидель переживаем, а у вас там производственная база, которую надо развивать. Мы готовы помочь всем, чем нужно.
Он поручил минздраву Башкирии совместно с полпредством республики в Москве подключиться к решению вопроса и через три месяца доложить о ситуации.
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