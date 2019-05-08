В Уфе в Доме Республики прошел «вкусный» инвестчас

– Вы собираетесь вести бизнес в Агидели, поэтому я готов с вами хоть каждый день встречаться и обсуждать, – ответил Радий Хабиров. – Агидель для нас важна. Если вы там создадите даже 10 рабочих мест – это уже хорошо. У нас интересы совпадают: мы за Агидель переживаем, а у вас там производственная база, которую надо развивать. Мы готовы помочь всем, чем нужно.