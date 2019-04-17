В Башкирии остановился завод, производящий половину станков в России

— Почему вы меня об этом раньше не известили? — спросил Радий Хабиров министра промышленности и инновационной политики Алексея Карпухина. — 760 высококвалифицированных специалистов сидят без зарплаты! Надо работать на упреждение. За это время я несколько раз встречался с министром промышленности и торговли России Денисом Валентиновичем Мантуровым, и мог обсудить с ним пути выхода из ситуации.