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В Башкирии остановился завод, производящий половину станков в России

17 апреля 2019, 08:06
Фото: glavarb.ru
Об этом врио главы Башкирии узнал в ходе заседания в формате «Инвестчаса».

Вчера, 16 апреля, в правительстве Башкирии на «Инвестчасе» была озвучена ситуация на стерлитамакском НПО «Станкостроение», сообщили в пресс-службе главы региона. Завод с 25 марта не работает, хотя именно здесь производят почти половину всех станков в России.

Такое известие поразило руководителя региона Радия Хабирова, который вел «Инвестчас».

— Почему вы меня об этом раньше не известили? — спросил Радий Хабиров министра промышленности и инновационной политики Алексея Карпухина. — 760 высококвалифицированных специалистов сидят без зарплаты! Надо работать на упреждение. За это время я несколько раз встречался с министром промышленности и торговли России Денисом Валентиновичем Мантуровым, и мог обсудить с ним пути выхода из ситуации.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил в кратчайшие сроки восстановить деятельность предприятия.

Как сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией, на предприятии начались проблемы со сбытом производимого оборудования. Из-за чего на заводе периодически задерживают выплату зарплаты. Предприятием владеют два физических лица, которые живут в Москве. Директор завода без согласования с ними не может решить многие вопросы.

Стерлитамакское НПО «Станкостроение» — одно из крупнейших станкостроительных предприятий по проектировке и производству оборудования для металлообработки. Основной продукцией завода являются трёх- и пятикоординатные обрабатывающие центры и многоцелевые фрезерно-расточные станки с ЧПУ. Также завод выпускает линейку многофункциональных обрабатывающих центров для обработки деталей из титановых и жаропрочных сплавов, из них делают комплектующие для авиационных и ракетных двигателей.

Ранее СМИ сообщали о том, что работники ООО НПО «Станкостроение» обратились в государственную инспекцию труда Башкирии в с связи с невыплатой им зарплаты с начала года по 10 апреля. Задолженность предприятия перед более чем 700 сотрудниками тогда составляла свыше 30 миллионов рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО НПО «Станкостроение» на 100% принадлежит управляющей компании ООО «Стан», которым владеют ООО «Инвескон» (99,98%) и физлицо Руслан Звягинцев (0,02%). В свою очередь владельцами ООО «Инвескон» являются Максим Гущин (99%) и Руслан Звягинцев (1%).

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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