9 мая в Уфе: Главные мероприятия празднования Дня Победы

На площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет статический показ военной техники и ретро-автомобилей, посвященный Дню Победы. Время работы выставки – с 11:00 до 18:00. Кроме того, с 10:00 до 16:00 жители и гости столицы могут принять участие во Всероссийской акции «Солдатская каша».