9 мая в Уфе: Главные мероприятия празднования Дня Победы

В 8:45 в парке Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов с участием руководства Башкирии.
На площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет статический показ военной техники и ретро-автомобилей, посвященный Дню Победы. Время работы выставки – с 11:00 до 18:00. Кроме того, с 10:00 до 16:00 жители и гости столицы могут принять участие во Всероссийской акции «Солдатская каша».
На площади им. В.И. Ленина с 10:00 до 11.00 состоится торжественное прохождение военнослужащих воинских частей, учебных заведений, учреждений силовых структур и военной техники.
В 11:00 запланирована общереспубликанская «Минута молчания».
С 11:00 до 12:30 пройдет общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк».
С 12:30 до 22:00 состоится праздничная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Празднование Дня Победы завершится фейерверком в 22:00 на площади им. В.И.Ленина.