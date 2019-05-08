mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии 9 мая пройдет телемарафон «Истории Победы»

8 мая 2019, 08:03
Фото: mintrudrb.ru
9 мая на канале БСТ состоится телемарафон «Истории Победы», сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Весь день жители Башкирии смогут увидеть видеоролики с рассказами самих ветеранов Великой Отечественной войны, отснятые школьниками в рамках Республиканской патриотической акции «Истории Победы».

- Молодое поколение должно знать, что рядом с нами живут ветераны, участники Великой Отечественной войны. Знать через что этим героическим людям пришлось пройти в самые суровые для нашей страны годы. Но одно дело узнавать об этом из книг, учебников и кинофильмов, совершенно другое - от живых свидетелей войны. Мы рады, что к акции подключились сотни школьников Башкортостана. Считаем, что она получилась успешной и намерены продолжить её в дальнейшем, - отметила председатель оргкомитета акции супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова.

За полтора месяца в оргкомитет акции поступило 170 работ, отснятых учащимися 8-11 классов и ПТУ республики.

В 16:00 можно будет увидеть видеолетопись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны - как в виде отдельных видеороликов, так и в виде единого фильма. Также на БСТ в прямом эфире покажут парад военной техники и шествие «Бессмертный полк».

Расписание телемарафона:

9:00 - начало праздничной трансляции;

10:00 - шествие «Бессмертного полка»;

10:40 - парад военной техники;

11:00 - минута молчания;

16:00 «Истории Победы». Документальный фильм (0+);

22:00 - праздничный салют.

Материалы по теме
Салют 9 мая станет ярким завершением праздничных мероприятий в УфеВ Уфе 9 мая пройдет флешмоб по стихотворениям Мустая Карима9 мая в Одноклассниках появится праздничная лента новостей
#Новости#День Победы#9 Мая#Новости Башкирии#Новости Уфы#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48