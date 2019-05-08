В Башкирии 9 мая пройдет телемарафон «Истории Победы»

Весь день жители Башкирии смогут увидеть видеоролики с рассказами самих ветеранов Великой Отечественной войны, отснятые школьниками в рамках Республиканской патриотической акции «Истории Победы».
- Молодое поколение должно знать, что рядом с нами живут ветераны, участники Великой Отечественной войны. Знать через что этим героическим людям пришлось пройти в самые суровые для нашей страны годы. Но одно дело узнавать об этом из книг, учебников и кинофильмов, совершенно другое - от живых свидетелей войны. Мы рады, что к акции подключились сотни школьников Башкортостана. Считаем, что она получилась успешной и намерены продолжить её в дальнейшем, - отметила председатель оргкомитета акции супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова.
За полтора месяца в оргкомитет акции поступило 170 работ, отснятых учащимися 8-11 классов и ПТУ республики.
В 16:00 можно будет увидеть видеолетопись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны - как в виде отдельных видеороликов, так и в виде единого фильма. Также на БСТ в прямом эфире покажут парад военной техники и шествие «Бессмертный полк».
Расписание телемарафона:
9:00 - начало праздничной трансляции;
10:00 - шествие «Бессмертного полка»;
10:40 - парад военной техники;
11:00 - минута молчания;
16:00 «Истории Победы». Документальный фильм (0+);
22:00 - праздничный салют.