В Башкирии 9 мая пройдет телемарафон «Истории Победы»

- Молодое поколение должно знать, что рядом с нами живут ветераны, участники Великой Отечественной войны. Знать через что этим героическим людям пришлось пройти в самые суровые для нашей страны годы. Но одно дело узнавать об этом из книг, учебников и кинофильмов, совершенно другое - от живых свидетелей войны. Мы рады, что к акции подключились сотни школьников Башкортостана. Считаем, что она получилась успешной и намерены продолжить её в дальнейшем, - отметила председатель оргкомитета акции супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова.