20 лет назад вышел дебютный альбом Земфиры

— Триумфу не могли помешать ни сомнительные, отдающие рестораном аранжировки, ни убогий дизайн обложки альбома, — вспоминает музыкальный критик Андрей Бухарин. — Насчет последней — как и в случае с «Морской», это был самый настоящий самопал. В ближайшем солнцевском магазине товаров для дома был куплен рулон обоев в идиотский цветочек, поверх которых недрогнувшей рукой было выведено «Земфира», — и все, дизайн был готов.