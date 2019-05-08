20 лет назад вышел дебютный альбом Земфиры

В 1997 году Земфира работала на радиостанции «Европа Плюс Уфа» и, пользуясь местной студией звукозаписи, записала с помощью студийного компьютера демоверсии своих первых песен. В 1999 году кассету с несколькими треками Земфиры передали Илье Лагутенко во время фестиваля «Максидром».
Продюсер Леонид Бурлаков, который в то время работал с «Мумий Троллем» и, в частности, вместе с лидером «МТ» открыл первый отечественный инди-лейбл «Утекай рекордз», позвонил в Уфу и в итоге пригласил Земфиру на запись в Москву. Релиз записали на студии «Мосфильма», сводили в Лондоне на «Beethoven StreetStudio».
— Триумфу не могли помешать ни сомнительные, отдающие рестораном аранжировки, ни убогий дизайн обложки альбома, — вспоминает музыкальный критик Андрей Бухарин. — Насчет последней — как и в случае с «Морской», это был самый настоящий самопал. В ближайшем солнцевском магазине товаров для дома был куплен рулон обоев в идиотский цветочек, поверх которых недрогнувшей рукой было выведено «Земфира», — и все, дизайн был готов.