Бывший уфимец решил продать первую демокассету Земфиры за 7 миллионов рублей

Телеканал РЕН ТВ рассказал о том, что в интернете выставлена одна из демокассет Земфиры, с которыми она 20 лет назад пробивалась в российский шоубизнес.
Объявление о продаже разместил некто Виталий из московского микрорайона Коптево еще 4 августа. Тогда ее стоимость он определил в 3,5 миллиона рублей. Сегодня после выхода телесюжета он оценил ее уже в 7 миллионов.
Журналисты нашли продавца кассеты, в титрах он подписан как Виктор Демидов. Он утверждает, что в 1993 году он играл с Земфирой в подземном переходе у центрального рынка в Уфе, она на гитаре, а он – на саксофоне.
- Та самая, счастливая демо-кассета, которая привела Земфиру к продюсеру Леониду Бурлакову в 1998-м году с записью неопубликованных версий трёх самых первых её песен. Подписана Земфирой и получена от неё в 98-м. Без торга - буквально от сердца отрываю, - написал в объявлении ее автор.
- Цель продажи - нужны деньги для очень интересной музыкально-театральной постановки на сцене одного из самых популярных московских театров, - пояснил он. - В связи с этим, для нового обладателя этой уникальной кассеты БОНУС - ваше имя на афишах спектакля, наравне с именами его создателей и благодарность, как меценату.
В телесюжете некоторые эксперты утверждают, что подлинность аудиокассеты еще надо проверить и подвергают ее уникальность сомнению.
Продавец разместил под объявлением новый комментарий, в котором категорически не согласен с такими мнениями:
- Несмотря на всякие разные мнения по этому поводу, кассета продолжит продаваться с тем же описанием БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, пока не найдёт своего покупателя, который окажется в состоянии совершить эту покупку, чтобы показать нашей Суперзвезде, насколько она любима всеми нами, ну, или пока у меня будет сохраняться необходимость в этой продаже (орфография сохранена - прим).
На первой демокассете Земфиры были записаны три песни: "-140", "Снег" и "Девочка-скандал".
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