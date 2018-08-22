Бывший уфимец решил продать первую демокассету Земфиры за 7 миллионов рублей

- Несмотря на всякие разные мнения по этому поводу, кассета продолжит продаваться с тем же описанием БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, пока не найдёт своего покупателя, который окажется в состоянии совершить эту покупку, чтобы показать нашей Суперзвезде, насколько она любима всеми нами, ну, или пока у меня будет сохраняться необходимость в этой продаже (орфография сохранена - прим).