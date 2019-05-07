Экспорт нефти через терминал КТК в апреле сократился более чем на 18%

При этом годом ранее экспорт нефти через терминал КТК в аналогичном периоде составлял 5,069 миллионов тонн.
Как сообщает RNS, по итогам первых четырех месяцев 2019 года экспорт нефти через КТК составил 20,306 миллионов тонн, что на 1,5% больше, чем в том же периоде прошлого года (20,016 миллионов тонн).
Как объяснили в КТК, из отгруженного в апреле текущего года объема 1,939 миллионов тонн пришлось на нефть месторождения Тенгиз, 828,602 тысяч тонн – на нефть месторождения Карачаганак, 569,424 тысяч тонн – на нефть Кашаганского месторождения, 135,025 тысяч тонн – на нефть от других производителей Казахстана. В целом, казахстанские грузоотправители за апрель 2019 года отгрузили 3,472 миллиона тонн нефти, также 658,001 тысяч тонн отгруженной нефти пришло из РФ.
Напомним, КТК представляет собой трубопроводную систему, связывающую Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, где нефть загружаются на танкеры для будущей отправки на мировые рынки.