Экспорт нефти через терминал КТК в апреле сократился более чем на 18%

Как объяснили в КТК, из отгруженного в апреле текущего года объема 1,939 миллионов тонн пришлось на нефть месторождения Тенгиз, 828,602 тысяч тонн – на нефть месторождения Карачаганак, 569,424 тысяч тонн – на нефть Кашаганского месторождения, 135,025 тысяч тонн – на нефть от других производителей Казахстана. В целом, казахстанские грузоотправители за апрель 2019 года отгрузили 3,472 миллиона тонн нефти, также 658,001 тысяч тонн отгруженной нефти пришло из РФ.