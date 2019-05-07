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Экспорт нефти через терминал КТК в апреле сократился более чем на 18%

7 мая 2019, 10:40
Фото: pxhere.com
Объемы экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в апреле этого года уменьшились в сравнении с показателем за тот же период 2018 года на 18,5%, до 4,13 миллионов тонн.

При этом годом ранее экспорт нефти через терминал КТК в аналогичном периоде составлял 5,069 миллионов тонн.

Как сообщает RNS, по итогам первых четырех месяцев 2019 года экспорт нефти через КТК составил 20,306 миллионов тонн, что на 1,5% больше, чем в том же периоде прошлого года (20,016 миллионов тонн).

Как объяснили в КТК, из отгруженного в апреле текущего года объема 1,939 миллионов тонн пришлось на нефть месторождения Тенгиз, 828,602 тысяч тонн – на нефть месторождения Карачаганак, 569,424 тысяч тонн – на нефть Кашаганского месторождения, 135,025 тысяч тонн – на нефть от других производителей Казахстана. В целом, казахстанские грузоотправители за апрель 2019 года отгрузили 3,472 миллиона тонн нефти, также 658,001 тысяч тонн отгруженной нефти пришло из РФ.

Напомним, КТК представляет собой трубопроводную систему, связывающую Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, где нефть загружаются на танкеры для будущей отправки на мировые рынки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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