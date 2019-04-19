Пресс-секретарь ФК «Уфа» покрасится в красный цвет, если его клуб выиграет

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный на своей странице в Instagram выложил видео, в котором он обещает выкрасить свои волосы в красный цвет, если уфимская команда обыграет «Арсенал» из Тулы.
— Покрашусь в цвет команды, — пояснил Медиакорсети Сергей Тыртышный свой выбор.
Встреча «Уфы» и «Арсенала» состоится завтра, 20 апреля, в 13.30 на стадионе «Нефтяник» в Уфе. «Уфа» сейчас находится на 14-м месте в турнирной таблице, а «Арсенал» — на 7-м.
Медиакорсеть следит за развитием событий.