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Пресс-секретарь ФК «Уфа» покрасится в красный цвет, если его клуб выиграет

19 апреля 2019, 11:47
Фото: Вконтакте
В эту субботу, 20 апреля, ФК «Уфа» на домашнем поле сыграет с тульским «Арсеналом».

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный на своей странице в Instagram выложил видео, в котором он обещает выкрасить свои волосы в красный цвет, если уфимская команда обыграет «Арсенал» из Тулы.

— Покрашусь в цвет команды, — пояснил Медиакорсети Сергей Тыртышный свой выбор.

Встреча «Уфы» и «Арсенала» состоится завтра, 20 апреля, в 13.30 на стадионе «Нефтяник» в Уфе. «Уфа» сейчас находится на 14-м месте в турнирной таблице, а «Арсенал» — на 7-м.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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