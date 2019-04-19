Брат Александра Зинченко приехал в Уфу и готов купить здесь квартиру

Узнав о том, что брат Зинченко находится в Уфе, мы решили встретиться с ним и пообщаться, чтобы побольше узнать о нем. Ведь практически нет информации о родственниках Александра Зинченко, ставшего первым молодым футболистом, которого футбольный клуб «Уфа» заметил и после хорошей игровой практики отправил расти в клуб топ-уровня.