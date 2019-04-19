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Брат Александра Зинченко приехал в Уфу и готов купить здесь квартиру

19 апреля 2019, 10:15
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Речь идет о сводном брате бывшего полузащитника ФК «Уфа» тренере Евгении Карпета.

Сводный брат Александра Зинченко Евгений Карпета приехал в Уфу, он находится здесь с понедельника, 15 апреля. Цель его приезда – познакомиться с родителями его девушки, которая проживает в Уфе, стало известно Медиакорсети.

Узнав о том, что брат Зинченко находится в Уфе, мы решили встретиться с ним и пообщаться, чтобы побольше узнать о нем. Ведь практически нет информации о родственниках Александра Зинченко, ставшего первым молодым футболистом, которого футбольный клуб «Уфа» заметил и после хорошей игровой практики отправил расти в клуб топ-уровня.

Евгений Карпета является сводным братом Александра и знает его несколько лет. Отец Евгения Виктор Карпета был тренером Саши в «Монолите» (Ильичевск). Потом он стал мужем Ирины, мамы Александра.

- И вы тоже футбольный тренер?

- Да, я сейчас работаю в Китае, в детской академии в Шанхае. Веду две группы U9 и U11. До этого был тренером в «Арсенале».

- В Китае большой интерес к футболу?

- Большой. В каждой школе есть своя команда.

- А вы Сашу давно знаете?

- Лет семь-восемь, когда он в академию «Шахтера» перешел. А так мы с ним общаемся, переписываемся, но видимся редко.

- Говорят, что в Уфу вы не случайно приехали.

- Да, в Китае с девушкой познакомился год назад, она из Уфы оказалась. Зовут Алина, приехал знакомиться с ее родителями.

- И как вас приняли здесь?

- Хорошо. Сразу баню организовали. И город хороший, мне понравилось.

- А завтра на матч «Уфы» с «Арсеналом» пойдете?

- Конечно. Мне еще интересно посмотреть, как ваша детская академия работает.

- Сами в футбол играли?

- Был еще в академии «Металлург» (Донецк), Генрих Мхитарян оттуда, потом немного в дубле «Ворсклы», после – в «Арсенале» (Харьков). Опорным полузащитником.

- Следите за игрой Саши?

- Да. В сборной Украины Шевченко его выпустил, когда играли с Лихтенштейном и с Португалией. Здорово сыграл, все сказали, отдал голевую передачу на Цыганкова, хорошую причем. Саня – универсал, Саня может - хоть в ворота поставь (смеется).

По словам Евгения, он всерьез подумывает о том, чтобы купить квартиру в Уфе. И вполне вероятно, что он обретет здесь свою вторую половину.

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