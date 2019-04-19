Брат Александра Зинченко приехал в Уфу и готов купить здесь квартиру

Сводный брат Александра Зинченко Евгений Карпета приехал в Уфу, он находится здесь с понедельника, 15 апреля. Цель его приезда – познакомиться с родителями его девушки, которая проживает в Уфе, стало известно Медиакорсети.
Узнав о том, что брат Зинченко находится в Уфе, мы решили встретиться с ним и пообщаться, чтобы побольше узнать о нем. Ведь практически нет информации о родственниках Александра Зинченко, ставшего первым молодым футболистом, которого футбольный клуб «Уфа» заметил и после хорошей игровой практики отправил расти в клуб топ-уровня.
Евгений Карпета является сводным братом Александра и знает его несколько лет. Отец Евгения Виктор Карпета был тренером Саши в «Монолите» (Ильичевск). Потом он стал мужем Ирины, мамы Александра.
- И вы тоже футбольный тренер?
- Да, я сейчас работаю в Китае, в детской академии в Шанхае. Веду две группы U9 и U11. До этого был тренером в «Арсенале».
- В Китае большой интерес к футболу?
- Большой. В каждой школе есть своя команда.
- А вы Сашу давно знаете?
- Лет семь-восемь, когда он в академию «Шахтера» перешел. А так мы с ним общаемся, переписываемся, но видимся редко.
- Говорят, что в Уфу вы не случайно приехали.
- Да, в Китае с девушкой познакомился год назад, она из Уфы оказалась. Зовут Алина, приехал знакомиться с ее родителями.
- И как вас приняли здесь?
- Хорошо. Сразу баню организовали. И город хороший, мне понравилось.
- А завтра на матч «Уфы» с «Арсеналом» пойдете?
- Конечно. Мне еще интересно посмотреть, как ваша детская академия работает.
- Сами в футбол играли?
- Был еще в академии «Металлург» (Донецк), Генрих Мхитарян оттуда, потом немного в дубле «Ворсклы», после – в «Арсенале» (Харьков). Опорным полузащитником.
- Следите за игрой Саши?
- Да. В сборной Украины Шевченко его выпустил, когда играли с Лихтенштейном и с Португалией. Здорово сыграл, все сказали, отдал голевую передачу на Цыганкова, хорошую причем. Саня – универсал, Саня может - хоть в ворота поставь (смеется).
По словам Евгения, он всерьез подумывает о том, чтобы купить квартиру в Уфе. И вполне вероятно, что он обретет здесь свою вторую половину.