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Пресс-секретарь ФК "Уфа" Сергей Тыртышный: Болельщики в Глазго стали 12-ым игроком

24 августа 2018, 14:25
Руководитель пресс-службы ФК "Уфа" разместил в своем Инстаграме видео, как ведут себя болельщики на стадионе в Шотландии.

Вчера, 23 августа, на стадионе Ibrox Stadium в шотландском Глазго ФК "Уфа" проиграл в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы местному "Глазго Рейнджерс" - 0:1. Стадион, вмещающий 50 тысяч зрителей, стал тем 12-ым игроком, который гнал вперед шотландскую команду на протяжении всего матча.

- Музыка 50-тысячного стадиона. Весь мир поет песни на стадионе, зачем нам придумывать велосипед? - прокомментировал видео Сергей Тыртышный.

По словам Сергея Тыртышного, "Уфу" на вчерашнем матче поддерживало несколько десятков человек, только они не сидели в одном месте. Порядка 10 болельщиков купили билеты на места в фан-секторе, 15 человек из экипажа также болели за уфимскую команду, но сидели в другом месте. На стадионе были также 45 человек из русской диаспоры и несколько человек из российского консульства.

Также Медиакорсети стало известно, что на ответную игру в Уфе 30 августа собираются приехать шотландские болельщики. Уже на этот день заявления о визах в Россию в связи с матчем в Уфе подали более 60 фанатов.

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