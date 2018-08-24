Пресс-секретарь ФК "Уфа" Сергей Тыртышный: Болельщики в Глазго стали 12-ым игроком

По словам Сергея Тыртышного, "Уфу" на вчерашнем матче поддерживало несколько десятков человек, только они не сидели в одном месте. Порядка 10 болельщиков купили билеты на места в фан-секторе, 15 человек из экипажа также болели за уфимскую команду, но сидели в другом месте. На стадионе были также 45 человек из русской диаспоры и несколько человек из российского консульства.