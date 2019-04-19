На семейный фестиваль в Башкирию съедутся фольклористы со всей России

Как сообщили в оргкомитете конкурса, к участию приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал со всех регионов России. Участвовать в нем также смогут танцевальные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, фотографы, видеографы, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков.