На семейный фестиваль в Башкирию съедутся фольклористы со всей России

Сегодня, 19 апреля, стартовал прием заявок на участие в первом семейном фольклорном фестивале «Табын», который пройдет в Гафурийском районе Башкирии в середине июля.
Как сообщили в оргкомитете конкурса, к участию приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал со всех регионов России. Участвовать в нем также смогут танцевальные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, фотографы, видеографы, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков.
Отбор заявок будет проводиться на заочном этапе фестиваля. Само мероприятие пройдет с 12 по 14 июля на туристической базе «Табын» возле села Имендяшево в Гафурийском районе.
Одной из ведущих целей фестиваля его организаторы считают привлечение внимания к туристическим объектам республики, сохранение, развитие и популяризацию этнокультурного наследия народов России, включая связь поколений в этом контексте, а также поиск и поддержку самобытных авторов, исполнителей и коллективов в области этнической музыки и возрождение народных промыслов.