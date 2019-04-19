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На семейный фестиваль в Башкирию съедутся фольклористы со всей России

19 апреля 2019, 08:47
Фото: Министерство культуры РБ.
Прием заявок на участие начался.

Сегодня, 19 апреля, стартовал прием заявок на участие в первом семейном фольклорном фестивале «Табын», который пройдет в Гафурийском районе Башкирии в середине июля.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, к участию приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал со всех регионов России. Участвовать в нем также смогут танцевальные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, фотографы, видеографы, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков.

Отбор заявок будет проводиться на заочном этапе фестиваля. Само мероприятие пройдет с 12 по 14 июля на туристической базе «Табын» возле села Имендяшево в Гафурийском районе.

Одной из ведущих целей фестиваля его организаторы считают привлечение внимания к туристическим объектам республики, сохранение, развитие и популяризацию этнокультурного наследия народов России, включая связь поколений в этом контексте, а также поиск и поддержку самобытных авторов, исполнителей и коллективов в области этнической музыки и возрождение народных промыслов.

Присылать заявки можно по этому адресу.

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