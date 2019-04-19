Мусорная реформа: Как оценили ее пользователи соцсетей в Башкирии

После старта реализации закона о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами прошло более 100 дней. Медиакорсеть разместила в 11 группах Уфы, Стерлитамака и Сибая один вопрос с просьбой оценить ход мусорной реформы. В качестве ответов на вопрос были предложены шесть вариантов ответов. Опросом были охвачены более 55 тысяч пользователей соцсети. На опрос откликнулись более 5 тысяч человек.
Жители не заметили реформы: стало не чище, но дороже
В Уфе на вопрос о ходе мусорной реформы ответили более 3 тысяч человек. «Ничего не изменилось, чище не стало», так ответили от 32,68 до 39,65% опрошенных в шести уфимских группах. Положительную оценку дали от 1 до 3,96% респондентов. Это практически в рамках статистической погрешности.
Комментарии пользователей также не отличались позитивом. Вот скриншоты некоторых из них.
Уфимцы в комментариях присылали фотографии, из которых ясно, почему их не устраивает такой ход мусорной реформы.
В Стерлитамаке около тысячи человек откликнулись на опрос Медиакорсети. Львиная доля ответивших (от 58,91 до 62,7%) выбрали вариант ответа: «Цель мусорной реформы — деньги жителей, а не решение проблем».
— Мусорки так же переполнены, как и были, — замечает один из жителей Стерлитамака.
В Сибае также около тысячи респондентов ответили на вопрос об оценке мусорной реформы. Не заметили особых изменений от 32,14 до 74,5% респондентов.
— Ничего не изменилось, как были несанкционированные мусорки в частных секторах, так стали не меньше, а только больше, — пишет в комментариях в сибайской группе Марина Сидорова.
Что говорят эксперты
Напомним, что в ходе весеннего форума ЖКХ эксперты пришли к выводу, что мусорная реформа в Башкирии пробуксовывает, а до раздельного сбора отходов — еще очень далеко. Повсеместно наблюдается нехватка контейнеров и контейнерных площадок, отсутствует инфраструктура. Регоператоры по федеральному закону не имеют доступа к актуальным базам данных граждан, отчего зачастую жители получают квитанции об оплате вывоза мусора на своих умерших родственников.
Резонный вопрос — почему регоператоры так и не смогли с начала года наладить четкую работу по вывозу и переработке мусора. Удивительно, но ведь они получили гарантированный объем рынка, исчисляемый сотнями миллионов рублей в месяц, но так и не смогли показать хорошее качество работы, чтобы удовлетворить всех. В результате мусорная реформа может оказаться провалена.
Как позвонить на горячую линию регоператору
Башкирия поделена на пять зон, где за обращение с отходами отвечают четыре регоператора. Чтобы все знали, куда обращаться, публикуем их телефоны:
Зона № 1 — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» — тел. 8 — 800 — 347 — 80 — 03
Зона № 2, № 4+ — ООО «Дюртюлимелиоводстрой» — тел. 8 — 800 — 511 — 84 — 20
Зона № 3 ООО РО «Эко-Сити» — тел. 8 (800-70) 0-49-00
Зона № 4 — ООО «Экология-Т» — тел. 8 (800-25) 0-01-85
Для желающих посмотреть результаты опросов воочию, приводим ссылки на них в группах: Подслушано Уфа, ЧС Уфа, Уфа Подслушано, ЧС Уфа, Уфа Online, Инцидент Уфа и РБ, Подслушано в Стерлитамаке, ЧС Стерлитамак, Сибай - Подслушано №1, Черный список Сибай, Подслушано Сибай.