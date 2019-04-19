Мусорная реформа: Как оценили ее пользователи соцсетей в Башкирии

Резонный вопрос — почему регоператоры так и не смогли с начала года наладить четкую работу по вывозу и переработке мусора. Удивительно, но ведь они получили гарантированный объем рынка, исчисляемый сотнями миллионов рублей в месяц, но так и не смогли показать хорошее качество работы, чтобы удовлетворить всех. В результате мусорная реформа может оказаться провалена.