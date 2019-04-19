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Мусорная реформа: Как оценили ее пользователи соцсетей в Башкирии

19 апреля 2019, 03:00
Фото: Вконтакте
Медиакорсеть опросила пользователей Вконтакте и выяснила, как граждане оценивают первые месяцы мусорной реформы.

После старта реализации закона о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами прошло более 100 дней. Медиакорсеть разместила в 11 группах Уфы, Стерлитамака и Сибая один вопрос с просьбой оценить ход мусорной реформы. В качестве ответов на вопрос были предложены шесть вариантов ответов. Опросом были охвачены более 55 тысяч пользователей соцсети. На опрос откликнулись более 5 тысяч человек.

Жители не заметили реформы: стало не чище, но дороже

В Уфе на вопрос о ходе мусорной реформы ответили более 3 тысяч человек. «Ничего не изменилось, чище не стало», так ответили от 32,68 до 39,65% опрошенных в шести уфимских группах. Положительную оценку дали от 1 до 3,96% респондентов. Это практически в рамках статистической погрешности.

Комментарии пользователей также не отличались позитивом. Вот скриншоты некоторых из них.

Уфимцы в комментариях присылали фотографии, из которых ясно, почему их не устраивает такой ход мусорной реформы.

В Стерлитамаке около тысячи человек откликнулись на опрос Медиакорсети. Львиная доля ответивших (от 58,91 до 62,7%) выбрали вариант ответа: «Цель мусорной реформы — деньги жителей, а не решение проблем».

— Мусорки так же переполнены, как и были, — замечает один из жителей Стерлитамака.

В Сибае также около тысячи респондентов ответили на вопрос об оценке мусорной реформы. Не заметили особых изменений от 32,14 до 74,5% респондентов.

— Ничего не изменилось, как были несанкционированные мусорки в частных секторах, так стали не меньше, а только больше, — пишет в комментариях в сибайской группе Марина Сидорова.

Что говорят эксперты

Напомним, что в ходе весеннего форума ЖКХ эксперты пришли к выводу, что мусорная реформа в Башкирии пробуксовывает, а до раздельного сбора отходов — еще очень далеко. Повсеместно наблюдается нехватка контейнеров и контейнерных площадок, отсутствует инфраструктура. Регоператоры по федеральному закону не имеют доступа к актуальным базам данных граждан, отчего зачастую жители получают квитанции об оплате вывоза мусора на своих умерших родственников.

Резонный вопрос — почему регоператоры так и не смогли с начала года наладить четкую работу по вывозу и переработке мусора. Удивительно, но ведь они получили гарантированный объем рынка, исчисляемый сотнями миллионов рублей в месяц, но так и не смогли показать хорошее качество работы, чтобы удовлетворить всех. В результате мусорная реформа может оказаться провалена.

Как позвонить на горячую линию регоператору

Башкирия поделена на пять зон, где за обращение с отходами отвечают четыре регоператора. Чтобы все знали, куда обращаться, публикуем их телефоны:

Зона № 1 — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» — тел. 8 — 800 — 347 — 80 — 03

Зона № 2, № 4+ — ООО «Дюртюлимелиоводстрой» — тел. 8 — 800 — 511 — 84 — 20

Зона № 3 ООО РО «Эко-Сити» — тел. 8 (800-70) 0-49-00

Зона № 4 — ООО «Экология-Т» — тел. 8 (800-25) 0-01-85

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