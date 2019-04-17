Реформа в хлам: в Башкирии подвели итоги 100 дней «мусорной революции»

Другая сложность — нехватка контейнерных площадок. Только в Уфе необходимо создать 415 площадок и закупить для них 1,4 тысячи контейнеров. Всего по первой зоне требуется 8 тысяч контейнеров. Биккинин сообщил, что в контейнеры выбрасывается много строительного мусора, а также спиленные ветки деревьев. Он посетовал, что Спецавтохозяйство не успевало вывозить мусор, который скапливался на площадках после субботников. Руфина Шагапова отметила, что регоператорам надо было усилить свои позиции в эти дни и не допустить завалов. На это Ринат Биккинин ответил, что последние две недели и так сотрудники предприятия работают почти круглосуточно.