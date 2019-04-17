Реформа в хлам: в Башкирии подвели итоги 100 дней «мусорной революции»

Круглый стол в рамках весеннего форума ЖКХ, на котором были подведены первые итоги реализации мусорной реформы, должен был собрать всех четырех регоператоров, однако руководители компаний так и не пришли. Регоператоры задержались на совещании с врио главы республики Радием Хабировым. В итоге присутствовал только представитель первой зоны. Выяснилось, что компании работают под ежедневным прессингом проверок надзорных органов. Обсуждая многочисленные проблемы, участники круглого стола постарались не ставить их в вину только регоператорам. Основные сложности — это нехватка контейнеров, отсутствие доступа к базам данных клиентов, низкая собираемость платы с населения. В итоге республика не продвинулась на пути к раздельному сбору отходов. Таковы итоги 100 дней проведения мусорной реформы.
И. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Башкирии Ольга Янчук, которую депутат Курултая Руфина Шагапова попросила выступить первой, предупредила, что это решение «было роковой ошибкой»:
— Тогда наше мероприятие начнем за упокой, но я очень надеюсь, что мы его закончим во здравие все-таки.
— Ну вы нас этим не напугаете, Ольга Александровна. То, что касается мусорной реформы, мы уже привыкли вот в таком тоне уже общаться, — ответила с улыбкой Шагапова.
Республиканское Управление Росприроднадзора провело проверку деятельности регоператоров в первый месяц их работы. В результате было выявлено, что компании не соблюдают графики вывоза отходов, существуют проблемы с транспортом, мусор продолжает свозиться на несанкционированные свалки.
Многие из нарушений являются вынужденными и связаны с объективными факторами: несовершенством территориальной схемы обращения с отходами, отсутствием полигонов для захоронения мусора, инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов, отмечает Ольга Янчук. Например, рассказала она, в Зауралье существует единственный лицензионный полигон, пробег регоператора к которому составляет 200 км, что совершенно нерентабельно.
При этом законодательством предусмотрена возможность временно эксплуатировать старые объекты, при условии, что их перечень утвердит правительство регионов по согласованию с Минприроды России. Однако пока Минприроды не утвердило даже порядок определения этих объектов, сообщила Ольга Янчук.
До утверждения перечня вывозить отходы на эти полигоны формально нельзя, регоператоры вынуждены работать на свой страх и риск, отметила она. Росприроднадзор штрафует за это компании и направляет предписания об устранении нарушений. Однако если надзорное ведомство в полной мере реализует свои полномочия и запретит регоператорам работу, «не будет ни регоператоров, ни реформы, а будет страна, заваленная мусором, который никому не нужен».
— Поэтому наш орган стоит перед большой дилеммой — что делать и как нам в этой посудной лавке не перебить всю посуду и не обрушить просто всю ситуацию. А она на самом деле достаточно серьезная, — подчеркнула Ольга Янчук.
Она отметила, что всем надзорным органам поставлена задача непрерывно контролировать и корректировать ход реформы. В настоящее время проверку проводит прокуратура Башкирии.
Со своей стороны регоператоры не спешат вкладываться в создание инфраструктуры, поскольку часть населения отказывается оплачивать их услуги.
— Чтобы начать что-то делать, нужна взаимность: если вы вкладываете деньги, вы должны понимать, что получите их назад. Сегодня у них этого понимания нет, — заявила Ольга Янчук.
Собранные деньги, по ее словам, должны быть направлены на строительство полигонов, развитие системы раздельного сбора, организацию сортировки, ликвидацию свалок.
Замдиректора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (компания является регоператором в первой зоне, куда входят Уфа и 15 муниципальных районов) Ринат Биккинин сообщил, что с 1 января в call-центр предприятия поступило почти 18 тысяч звонков от населения и 2,5 тысяч сообщений. Из них половина жалоб касалась неправильных начислений платы за услуги, 25% — отсутствия платежек. За все время вывезено 964 тыс кубометра мусора, около 15 тыс направлено на обработку.
Уфа охвачена сбором на 100%, чего не скажешь о муниципальных районах. Из тысячи с лишним населенных пунктов примерно в половине мусор не вывозится. Зимой была проблема транспортной доступности, пояснил Биккинин и пообещал до 1 июня исправить ситуацию.
Что касается собираемости платежей, по Уфе она держится на уровне 60-70%, по районам «ситуация вообще плачевная», отметил он. За январь было собрано 0%, за февраль — 13%. Похожая ситуация в остальных зонах. В среднем показатель на уровне 20-30%. К примеру, в ООО «Эко-сити» (обслуживает третью зону — Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов) собираемость составила 37%. У ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (работает во второй зоне, включающей Агидель, Нефтекамск и 12 районов, и в пятой — ЗАТО Межгорье) — 20%.
Основная проблема у всех регоператоров — неактуальные базы данных клиентов, говорит Ринат Биккинин, поэтому бывают случаи, что начисления приходят на умерших.
— Мы много раз обращались в миграционную службу, но федеральный закон не позволяет разглашать личные данные, — подчеркнул он.
Другая сложность — нехватка контейнерных площадок. Только в Уфе необходимо создать 415 площадок и закупить для них 1,4 тысячи контейнеров. Всего по первой зоне требуется 8 тысяч контейнеров. Биккинин сообщил, что в контейнеры выбрасывается много строительного мусора, а также спиленные ветки деревьев. Он посетовал, что Спецавтохозяйство не успевало вывозить мусор, который скапливался на площадках после субботников. Руфина Шагапова отметила, что регоператорам надо было усилить свои позиции в эти дни и не допустить завалов. На это Ринат Биккинин ответил, что последние две недели и так сотрудники предприятия работают почти круглосуточно.
Компания планирует закупить в лизинг технику. В ближайшее время поступят семь мусоровозов и 150 евроконтейнеров для раздельного сбора отходов. Их установят в Кировском районе Уфы. В местных школах и детсадах общественные экологические организации проведут просветительские уроки для детей и родителей. Как сообщил Ринат Биккинин, три-четыре года назад проект по раздельному сбору мусора уже пытались запускать, но без экопросветительства ничего не получилось, население оказалось не готово.
Присутствующей на круглом столе председателю госкомитета Башкирии по тарифам Светлане Бурдюк был задан вопрос, когда регоператоры смогут компенсировать свои вложения. Она пояснила, что компании вправе предъявить свои объективно понесенные расходы в госкомитет. Они будут учитываться при установлении тарифов на 2021 год.
— То есть наши регоператоры должны до 2021 года продержаться каким-то образом, — отметила Шагапова.
Депутат заметила, что с каждым днем проблем все больше и больше. По ее мнению, информационная работа с населением была провалена, отсюда непонимание и жалобы.
Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов в своем выступлении выделил три группы причин торможения реформы. Первая — правовые проблемы: нормативных подзаконных актов не хватает, есть коллизии в законодательстве, например, не предусмотрена возможность передачи регоператорам информации о плательщиках. В результате регоператоры были вынуждены выходить из положения кто как может: где-то покупать информацию, где-то собирать ее через знакомых и друзей. Второе — экономические причины — отрасль не имеет экономической базы. И организационные — проблемы в правоприменении — кто как хочет, так и понимает проведение реформы, отметил Веселов.
— Мы платили раньше только за вывоз отходов. По Уфе было 23-25 руб. с человека в месяц. За эти копейки довезти до даже до свалки было нерентабельно, а сейчас нужно заниматься развитием отрасли, нужно ликвидировать то, что мы накопили. Это ведь наши отходы. Каждый гражданин должен платить за тот ущерб, который наносит окружающей среде, — подчеркнул эколог.
По его словам, в некоторых регионах страны регоператоры уже отказываются работать, поскольку плата с населения слишком низкая и не окупает расходы. Чтобы в Башкирии такого не произошло, нужно осенью поднимать плату с населения до общероссийского уровня, иначе мусорная проблема не решится, считает Александр Веселов.
Он отметил, что прежнее руководство минэкологии Башкирии затянуло процесс подготовки реформы. Конкурсы по отбору регоператоров были проведено с запозданием, в результате компании не успели подготовиться к началу реформы за несколько месяцев, считает он. Вина лежит и на муниципалитетах, которые не подготовили контейнеры.
— Не знали что ли главы администраций районов, что контейнеры нужны? Да знали, четыре года мы готовили реформу, нормативные требования уже были. Все ждали чего-то — вот конец года придет, какие-то деньги свалятся, тогда мы начнем их закупать. Вот дождались. В некоторых районах у нас вообще контейнеров получается нет, — заявил Веселов.
Еще одна проблема — промышленные отходы сегодня вывозятся на бытовые свалки, что создает серьезную угрозу экологии. По мнению эколога, нужно заставить предприятия профинансировать строительство полигонов для захоронения промотходов.
Отдельный вопрос — необходимость ликвидации несанкционированных свалок, о чем уже говорил врио главы Башкирии Радий Хабиров. По мнению Александра Веселова, эта работа осуществляться не будет, поскольку на 1 кубометр захороненных ТКО необходимо потратить 400 рублей на рекультивацию почвы. К примеру, чтобы закрыть свалку в Стерлитамаке, нужно до 1,5 млрд рублей. Возникает вопрос, кто будет финансировать эту работу.
Тут в его выступление вмешалась Руфина Шагапова, отметив, что у республиканского ведомства минэкологии есть свое видение решения проблемы и разработана соответствующая программа.
— Видение минэкологии на санацию «Уфахимпрома» мы наблюдаем уже лет 15. Но дальше видения дело не идет. В программу подпадают только четыре маленькие поселковые свалки, и то только деньги на проектирование, на саму ликвидацию средств нет, — прокомментировал Веселов.
Кроме того, минэкологии, по его словам, в этом году не включило ни одну свалку в общероссийский перечень объектов накопленного вреда. В результате федерального финансирования на эти цели Башкирия не получит.