Стоимость чистых активов «НефАЗа» уменьшилась на 900 млн рублей

– Теоретически чистые активы могли уйти в минус, если компания получила колоссально большой убыток в первом квартале либо произвела отрицательную переоценку основных средств (чуть ли не до нуля). Или выкупила на баланс все свои акции по завышенной цене - по текущей биржевой цене вся капитализация компании составляет 755,65 млн рублей. Все эти причины выглядят одна удивительнее другой и практически маловероятны, – прокомментировал эксперт.