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Стоимость чистых активов «НефАЗа» уменьшилась на 900 млн рублей

16 апреля 2019, 06:27
Фото: nefaz.ru
Это связано с невыполнением бизнес-плана компании.

По данным «Спарк-Интерфакс», стоимость чистых активов «НефАЗа» по состоянию на 31 марта составила минус 692,7 млн рублей. На конец 2018 года она оценивалась в 204,8 млн рублей. Таким образом, за три месяца они уменьшились почти на 900 млн рублей.

По словам эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, отрицательная величина стоимости чистых активов означает, что обязательства компании на отчетную дату превышают общую сумму ее активов.

– Теоретически чистые активы могли уйти в минус, если компания получила колоссально большой убыток в первом квартале либо произвела отрицательную переоценку основных средств (чуть ли не до нуля). Или выкупила на баланс все свои акции по завышенной цене - по текущей биржевой цене вся капитализация компании составляет 755,65 млн рублей. Все эти причины выглядят одна удивительнее другой и практически маловероятны, – прокомментировал эксперт.

В «НефАЗе» Медиакорсеть сообщили, что отрицательная величина чистых активов связана с невыполнением бизнес-плана. Собеседник отметил, что такая ситуация обычна для первого квартала.

В прошлом году «НефАЗ» выиграл контракт госкомтранса Башкирии на поставку 100 автобусов для ГУП «Башавтотранс». До конца апреля должны быть выданы первые 26 автобусов, а оставшиеся 74 – в конце мая.

Компания принадлежит ПАО «Камаз», АО «Региональный фонд» и физлицам.

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#Новости#Автобусы#Автобус#Влада Шипилова#Экономика
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