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«Нефаз» отчитался о финансовых результатах за 3 квартал 2018 года

23 ноября 2018, 04:49
Фото: nefaz.ru
По итогам 9 месяцев работы производитель автобусов показал убыток.

Производитель автобусов, автоприцепов и кузовов ПАО «Нефаз» (зарегистрировано в Нефтекамске) отчитался об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года: убыток 240,6 миллиона рублей.

Необходимо иметь в виду, что отчет за 9 месяцев – промежуточный. В предыдущие два года – 2047 и 2016 – предприятие показывало чистую прибыль в размере 44,4 и 37 миллиона рублей соответственно.

Предприятие наполовину принадлежит татарстанскому «Камазу», на треть Башкирии в лице АО «Региональный фонд». В структуре выручки предприятия (данные за 2015 год) преобладает производство автосамосвалов – 42%, производство прицепов и полуприцепов автомобильных – 17%, производство автобусов только на третьем месте с долей 14%. Остальное – производство прицепов и полуприцепов цистерн.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

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#Новости#Экономика#Финансы#Марат Гареев
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