«Нефаз» отчитался о финансовых результатах за 3 квартал 2018 года

Производитель автобусов, автоприцепов и кузовов ПАО «Нефаз» (зарегистрировано в Нефтекамске) отчитался об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года: убыток 240,6 миллиона рублей.
Необходимо иметь в виду, что отчет за 9 месяцев – промежуточный. В предыдущие два года – 2047 и 2016 – предприятие показывало чистую прибыль в размере 44,4 и 37 миллиона рублей соответственно.
Предприятие наполовину принадлежит татарстанскому «Камазу», на треть Башкирии в лице АО «Региональный фонд». В структуре выручки предприятия (данные за 2015 год) преобладает производство автосамосвалов – 42%, производство прицепов и полуприцепов автомобильных – 17%, производство автобусов только на третьем месте с долей 14%. Остальное – производство прицепов и полуприцепов цистерн.
По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс».