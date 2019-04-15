В Уфе суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы

Как сообщили в следкоме Башкирии, еще в марте 2012 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в общежитие на территории города Уфы, демонстрировал свои половые органы двум детям 8 и 5 лет. Тогда было возбуждено уголовное дело, но установить, кто это был, не удалось, и дело приостановили.