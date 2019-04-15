В Уфе суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы

Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 46-летнего уфимца, сообщили в прокуратуре Башкирии. Он признан виновным в совершении серии преступлений: иные действия сексуального характера в отношении малолетних с использованием беспомощного состояния, изнасилование, изготовление и хранение в целях распространения порнографических материалов с участием малолетних.
Как сообщили в следкоме Башкирии, еще в марте 2012 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в общежитие на территории города Уфы, демонстрировал свои половые органы двум детям 8 и 5 лет. Тогда было возбуждено уголовное дело, но установить, кто это был, не удалось, и дело приостановили.
Спустя 5 лет сотрудники полиции обнаружили в Интернете видео и фотоматериалы порнографического содержания, на которых была изображена малолетняя девочка, личность которой удалось установить.
За это время она стала совершеннолетней, она подтвердила, что ее сосед на протяжении 6 лет (с 2006 по 2012 годы) совершал в отношении нее преступления против половой неприкосновенности. При этом мужчина все снимал на фото и видеокамеру.
Совместными действиями следователей следкома Башкирии и оперативных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России удалось установить и задержать этого мужчину. Им оказался 46-летний житель Иглинского района.
- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый также причастен к вышеуказанному преступлению 2012 года, а также к 3 преступлениями против половой неприкосновенности в отношении еще одной 11-летней девочки, имевших место в 2008 году, - сообщили в следкоме.
У подозреваемого дома нашли фото и видеоматериалы порнографического содержания, на которых фигурировала та самая малолетняя девочка.
- Первоначально подсудимый рассказал о совершенных преступлениях, однако, впоследствии от дальнейшей дачи показаний отказался и вину в совершенных преступлениях не признал, - добавили в следкоме.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.