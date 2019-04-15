В правительстве Башкирии сообщили, когда начнут строить новый мост в Уфе

Сегодня в ходе очередного "Транспортного часа" в правительстве Башкирии назвали дату начала строительства нового моста через Белую в створе улицы Воровского, сообщили в пресс-службе главы региона. Первый камень в его основание заложат в День России, 12 июня.
- Новый мост соединит два ныне действующих, - сообщили в пресс-службе главы региона. - К 2021 году единый мост будет состоять из 11 полос. Работы планируется провести в два этапа: построить новый мост-вставку и провести реконструкцию старого моста.
Все строительство обойдется в сумму более 6 миллиардов рублей. Пока нашли десятую часть средств: правительство России профинансирует в этом году 500 млн руб, а сама республика - 100 млн руб. Получается, что на 2020 год придется основной объем строительных работ, на что надо будет изыскать еще почти 5,5 млрд руб.
История с движением через Белую в этом районе приобрела особую остроту в 2017 году, когда администрация Уфы закрыла старый Бельский мост на ремонт. Он продлился до июля 2018 года. И тем не менее этот мост при низких температурах зимой закрывали для движения. Это порождало в Уфе огромные пробки при выезде из города через этот микрорайон.