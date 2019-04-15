В правительстве Башкирии сообщили, когда начнут строить новый мост в Уфе

История с движением через Белую в этом районе приобрела особую остроту в 2017 году, когда администрация Уфы закрыла старый Бельский мост на ремонт. Он продлился до июля 2018 года. И тем не менее этот мост при низких температурах зимой закрывали для движения. Это порождало в Уфе огромные пробки при выезде из города через этот микрорайон.