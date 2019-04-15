Расчет на мертвых: В Башкирии опять принесли квитанции за ТКО на умерших

- Я в шоке. Как так... Уже и перепись прошла, и много раз выборы, а в списках он значится в живых производителях мусора, - выразила свое возмущение Елена Арямнова. - Самое интересное - в этом доме в Бирском районе прописаны я и мама (я больше 10 лет), но мы платить не должны. Нам счета не отправили. Волнует теперь вопрос: кто и как подавал списки. А ещё: была ли оказана ему услуга? Мама сказала, что в деревне многим пришли счета на умерших родственников.