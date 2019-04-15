Расчет на мертвых: В Башкирии опять принесли квитанции за ТКО на умерших

Накануне, 14 апреля, блогер и общественница Елена Арямнова разместила в соцсетях возмущенное сообщение о том, что по ее домашнему адресу в городе Бирске доставили квитанцию об уплате за твердые коммунальные отходы, оформленную на ее дедушку, который скончался 16 лет назад. Сумма платежа составила 105 рублей за первые три месяца 2019 года.
- Я в шоке. Как так... Уже и перепись прошла, и много раз выборы, а в списках он значится в живых производителях мусора, - выразила свое возмущение Елена Арямнова. - Самое интересное - в этом доме в Бирском районе прописаны я и мама (я больше 10 лет), но мы платить не должны. Нам счета не отправили. Волнует теперь вопрос: кто и как подавал списки. А ещё: была ли оказана ему услуга? Мама сказала, что в деревне многим пришли счета на умерших родственников.
Связаться с руководством регоператора ООО «Дюртюлимелиоводстрой», который должен заниматься сбором и переработкой ТКО в Бирске и Бирском районе, не удалось. Его руководитель Евгений Юдинцев не брал трубку. На телефоне горячей линии предприятия сообщалось, что нет свободных операторов, а затем предложили оставить сообщение и пообещали, что перезвонят позже.
Тем временем Елена Арямнова вместе с квитанцией, оформленной на ее деда, опубликовала также и скан статьи из бирской газеты «Победа», в которой сообщается, что «на Бирск надвигается мусорный коллапс», поскольку только 8 процентов населения города и района оплачивает услугу по обращению с ТКО. В качестве причины случившегося сообщалось, что регоператор сетует на массовые неплатежи, потому что люди не платят.
- Может, стоит счета на живых присылать? – задалась резонным вопросом Елена Арямнова. Слабые попытки оправдать регоператоров тем, что они не могут получить доступ к актуальным базам данных на жителей в своих зонах ответственности, звучат мало убедительно, поскольку со времени проведения торгов на определение регоператоров прошло уже достаточно времени, чтобы наладить эту работу.
Кстати, возможно, объяснением странной организации работы регоператора является тот факт, что ООО «Дюртюлимелиоводстрой» недавно был включен в число ненадежных оператором по итогам мониторинга, проведенного ОНФ. В качестве критериев, по которым регоператоры были включены в число подозрительных, был названы следующие: уставной капитал от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отсутствие сотрудников в штате и нулевая прибыль за 2017 год. Таким образом, в этом списке оказались ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое обслуживает вторую зону (Агидель, Нефтекамск и 12 районов) и пятую (ЗАТО Межгорье), а также ООО «Эко-сити», работающий в третьей зоне (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов).
Напомним, сигналы о квитанциях за обращение с ТКО, оформленных на умерших людей, поступают не впервые.
Помимо проблем с физическими лицами, у регоператоров обнаружились сложности и при работе с предпринимателями. Речь об этом шла на круглом столе, который на прошлой неделе провели Ассоциация организация предпринимательства РБ и Общественная палата региона. Регоператор «Спецавтохозяйство», обслуживающий Уфу, по последним данным, смог заключить договора только с 30% предпринимателей, зарегистрированных в зоне его ответственности, а квитанции всем абонентам, включая юридических и физических лиц, были доставлены только в конце марта.
- Я думаю, что тут даже причина не в наличии большого опыта или сопротивлении клиентов заключать договора, а в разных подходах к менеджменту со стороны регоператора, - сказал по этому поводу заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.
Справка
По данным Минприроды России, в среднем по стране сейчас собирают лишь 50,3% платежей. Есть регионы, где положение со сбором платежей оказалось особенно плачевным. По этой причине остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).
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