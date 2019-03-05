ОНФ нашел в Башкирии два «мутных» регоператора по сбору мусора

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг региональных операторов по обращению с отходами и выявил 20 компаний с небольшим уставным капиталом и числом сотрудников. ОНФ призвал руководителей регионов «внимательно» оценить их способность справиться со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение провести новые конкурсы. Итоги проверок активисты озвучили на пресс-конференции в ТАСС.
В число «подозрительных» с уставным капиталом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отсутствием сотрудников в штате и с нулевой прибылью за 2017 год попали два регоператора Башкирии – ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое обслуживает вторую зону (Агидель, Нефтекамск и 12 районов) и пятую (ЗАТО Межгорье), а также ООО «Эко-сити» - работает в третьей зоне (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов).
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил, что активисты будут контролировать работу «мутных» компаний в ходе рейдов. «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - подчеркнул он.
Согласно данным Контур.Фокус, «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») образовано в 2002 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. Сотрудниками предприятия являются 14 человек. Чистая прибыль за 2017 год составила 46 тыс. рублей.
«Эко-сити» образовано в 2016 году. Уставный капитал компании составляет 11 млн рублей. Чистая прибыль на 2017 год оценивается в 4,5 млн рублей. На предприятии официально числятся пять человек.
Напомним, республика поделена пять зон, в каждой из которых по результатам аукционов выбраны на десятилетний срок компании-регоператоры. Первую, «уфимскую» зону, включающую Уфу и 15 районов, обслуживает городское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Четвертую, куда входят Октябрьский и 10 районов, – ООО «Экология Т». Свою работу регоператоры начали с 1 января. Они отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.