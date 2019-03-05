ОНФ нашел в Башкирии два «мутных» регоператора по сбору мусора

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил, что активисты будут контролировать работу «мутных» компаний в ходе рейдов. «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - подчеркнул он.