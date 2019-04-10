Илона Макаренко назначена членом ЦИК Башкирии

Ранее сообщалось, что Илона Макаренко предварительно была согласована на должность нового председателя ЦИК республики вместо Хайдара Валеева, который перешел на работу в администрацию главы Башкирии. Для этого она должна была статьчленом ЦИК. В настоящее время обязанности председателя комиссии исполняет Марат Гадилов, бывший заместителем Валеева.