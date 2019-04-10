Илона Макаренко назначена членом ЦИК Башкирии

Директор Института права Башгосуниверситета Илона Макаренко назначена членом Центризбиркома Башкирии. Об этом сообщается в указе врио главы Башкирии Радия Хабирова, опубликованного на портале правовой информации 9 апреля. Указ о ее назначении был подписан 5 апреля.
Ранее сообщалось, что Илона Макаренко предварительно была согласована на должность нового председателя ЦИК республики вместо Хайдара Валеева, который перешел на работу в администрацию главы Башкирии. Для этого она должна была статьчленом ЦИК. В настоящее время обязанности председателя комиссии исполняет Марат Гадилов, бывший заместителем Валеева.