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Илона Макаренко назначена членом ЦИК Башкирии

10 апреля 2019, 06:51
Фото: My.mail
Предполагается, что она станет новым председателем комиссии.

Директор Института права Башгосуниверситета Илона Макаренко назначена членом Центризбиркома Башкирии. Об этом сообщается в указе врио главы Башкирии Радия Хабирова, опубликованного на портале правовой информации 9 апреля. Указ о ее назначении был подписан 5 апреля.

Ранее сообщалось, что Илона Макаренко предварительно была согласована на должность нового председателя ЦИК республики вместо Хайдара Валеева, который перешел на работу в администрацию главы Башкирии. Для этого она должна была статьчленом ЦИК. В настоящее время обязанности председателя комиссии исполняет Марат Гадилов, бывший заместителем Валеева.

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#Новости#ЦИК#Влада Шипилова#Политика
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