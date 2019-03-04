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В Уфе прочитают «разноцветные» пьесы молодых драматургов

4 марта 2019, 05:57
Фото: Пресс-служба театра.
5 марта в клубе «XI» пройдут читки пьес участников экспериментальной школы драматургии «Жы-Шы с Ы». Вход свободный.

- Каждому автору был задан цвет, который в течение месяца должен был быть ориентиром-поисковиком во всем окружающем – в наблюдениях, ассоциациях, воспоминаниях. Специальная тетрадь для записей – вот образ для отправной точки написания «цветной» мини-пьесы, - пояснила руководитель школы, драматург Ангиза Ишбулдина.

Напомним, что проект «Жы-Шы с Ы» был открыт в прошлом году Центром драматургии и режиссуры РБ совместно с частным профессиональным проектом «the Театр». Он начался с мастер-классов и лекций в рамках Международного конкурса новой драматургии «Ремарка», также несколько месяцев Ангиза Ишбулдина учила начинающих драматургов основам драматургического мастерства. Первым итогом стал показ эскизов по мини-пьесам участников в августе 2018 года. Осенью в школе открылся курс уфимского драматурга Наталии Мошиной «Большая пьеса», в процессе которого были написаны пьесы «Федор» (Антон Бескоровайный) и «СраньДланьГосподня» (Валерия Воронина).

К первому дню рождения экспериментальной школы ее ученики планируют представить свои выпускные работы – одноактные пьесы, эксклюзивно написанные для «The театра». Кураторы проекта – драматурги Наталия Мошина и Ангиза Ишбулдина, режиссер-педагог Артем Самигуллин, продюсер Алия Яхина.

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#Новости#Театр#Андрей Королев#Культура
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