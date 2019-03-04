В Уфе прочитают «разноцветные» пьесы молодых драматургов

Напомним, что проект «Жы-Шы с Ы» был открыт в прошлом году Центром драматургии и режиссуры РБ совместно с частным профессиональным проектом «the Театр». Он начался с мастер-классов и лекций в рамках Международного конкурса новой драматургии «Ремарка», также несколько месяцев Ангиза Ишбулдина учила начинающих драматургов основам драматургического мастерства. Первым итогом стал показ эскизов по мини-пьесам участников в августе 2018 года. Осенью в школе открылся курс уфимского драматурга Наталии Мошиной «Большая пьеса», в процессе которого были написаны пьесы «Федор» (Антон Бескоровайный) и «СраньДланьГосподня» (Валерия Воронина).