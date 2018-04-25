В Уфе состоится финальная читка международного конкурса драматургии

Организаторы также решили включить в программу образовательную часть. В этой части зрители смогут поучаствовать в двухдневном семинаре Юлии Тупикиной «Как написать пьесу». Также состоятся лекции «Событие и герой: как изменяется отношение к этим ключевым понятиям в драматургии и театре сегодня?» Павла Руднева (театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ по спецпроектам), «Новая новая драма: про что пишут в 2010-е» Кристины Матвиенко (театральный критик, преподаватель ВГИК, куратор программ Электротеатра «Станиславский»), «Теория драмы. Интерактив" Родиона Белецкого (российский драматург и писатель).