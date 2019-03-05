В Сибае газоанализатор зафиксировал превышение ПДК диоксида серы в 54 раза

В сообществе «Сибай, дыши!» появилась информация о превышении ПДК диоксида серы на текущий момент. По данным газоанализатора, приобретенного активистами сообщества, на улице Нуриманова зафиксировано превышение в 54 раза.
По официальным данным, которые были опубликованы в 10:00 утра, превышения ПДК диоксида серы в этом районе нет. Передвижные лаборатории зафиксировали превышение по адресу Коннопарковая,1 – в 1,04 раза.
Напомним, первая альтернативная газоаналитическая система в Сибае была установлена 26 февраля. За измерениями можно следить онлайн либо через специальное приложение. В городе из-за смога от карьера действует режим повышенной готовности и более трех месяцев сохраняется тяжелая экологическая ситуация.
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