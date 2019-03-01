В Башкирии власти отказались согласовать митинг в Сибае

- Я обратилась в Кировский районный суд Уфы с требованиями признать незаконным отказы правительства в согласовании митингов в городе Сибай по моим уведомлениям без обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, - сообщила Рамиля Саитова. Она также просит суд обязать правительство предоставить мне информацию о том, кто, в какой день и в какое время подал раньше нее уведомления о проведении публичных мероприятий в указанные в ее уведомлениях времени и месте. Также общественница просит обязать правительство предложить ей место и время проведения митинга в Сибае для публичного выражения общественного мнения по поводу нарушения конституционных экологических прав, необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера, сбора подписей под обращениями и принятия резолюции.