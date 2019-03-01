В Башкирии власти отказались согласовать митинг в Сибае

Сегодня, 1 марта, общественница Рамиля Саитова на своей странице в соцсетях сообщила, что в правительстве Башкирии отказались согласовать проведение в Сибае митинга.
Примечательно, что уведомления были поданы на проведение митингов на две даты – на 13 и 14 марта с 18.30 до 21.30. Как следует из текста уведомления, цель митинга - публичное выражение общественного мнения по поводу нарушения конституционных экологических прав в г.Сибай, необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера, сбор подписей под обращениями и принятие резолюции в указанных целях. Такие же уведомления подала в администрацию Сибая другая общественница – Гульфия Мухаметова и также получила отказы.
Причиной отказа была указана следующая: «В Администрацию городского округа город Сибай Республики Башкортостан ранее поступило уведомление о проведении публичного мероприятия в указанное в Вашем уведомлении время и месте проведения».
Предложений провести митинг в другом месте или в другой день в официальных ответах от властей не было.
Как сообщила Рамиля Саитова, в Сибае при подаче заявления Гульфия Мухаметова производила видеозапись процедуры подачи уведомления, подтверждающую, что раньше неё уведомление никто подать не мог.
- Я обратилась в Кировский районный суд Уфы с требованиями признать незаконным отказы правительства в согласовании митингов в городе Сибай по моим уведомлениям без обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, - сообщила Рамиля Саитова. Она также просит суд обязать правительство предоставить мне информацию о том, кто, в какой день и в какое время подал раньше нее уведомления о проведении публичных мероприятий в указанные в ее уведомлениях времени и месте. Также общественница просит обязать правительство предложить ей место и время проведения митинга в Сибае для публичного выражения общественного мнения по поводу нарушения конституционных экологических прав, необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера, сбора подписей под обращениями и принятия резолюции.
Напомним, на прошедшей на днях в Сибае встрече врио главы Башкирии Радия Хабирова и руководителя УГМК Андрея Козицына с населением города также был задан вопрос о том, почему в городе, где регулярно отмечается превышение ПДК диоксида серы, не объявляется чрезвычайная ситуация, Хабиров ответил, что не видит для этого оснований.
Медиакорсеть следит за ситуацией.