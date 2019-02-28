В парламенте Башкирии обсудили экологическую ситуацию в Сибае

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкирии обсудили экологическую ситуацию в Сибае. Перед депутатским корпусом и общественностью с отчетами о ситуации выступили представители МЧС, минздрава и природоохранной прокуратуры.
Руководители различных ведомств практически повторили то, о чем вчера говорилось на встрече с сибайцами с врио главы республики Радием Хабировым.
Повторим основные тезисы. Во-первых, министр здравоохранения Максим Забелин еще раз заявил, что всплеска заболеваний в связи со смогом в Сибае не было, за исключением ОРВИ и гриппа. Но это наблюдается каждый год в это же время.
Во-вторых, гендиректор УГОК Закария Гибадуллин сообщил, что ситуация в Сибае уникальная. Поскольку горит не карьер, а переходная зона, доступа к которой нет.
По словам Гибадуллина, превышений ПДК после 26 марта не должно быть.
В-третьих, проверка деятельности Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» показала, что мониторинг геологической среды и состояния атмосферного воздуха осуществлялся предприятием в недостаточном объеме и с ненадлежащим качеством. В Сибае не было стационарной лаборатории по замерам воздуха, как в крупных городах.
- Ситуация в Сибае действительно непростая, - прокомментировал Медиакорсети заместитель председателя Государственного Собрания-Курултая РБ, руководитель рабочей группы по изучению экологической ситуации в Сибае Рустам Ишмухаметов. - К сожалению, республике уже не раз приходилось сталкиваться со сложными экологическими проблемами. Отсюда вывод – защита экологии должна заботить каждого жителя Республики Башкортостан. Сегодня это важный вопрос не только для региональных или муниципальных властей, надзорных органов, отдельных предприятий, но и жителей конкретного района, где в данный момент возникла сложная экологическая ситуация, или неравнодушных общественников. Это вопрос каждого из нас.
- Несмотря на то, что обострение экологической ситуации в Сибае наблюдается с ноября прошлого года, только вчера (27 февраля) удалось вывести на общение с жителями генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, - сказал Рустам Ишмухаметов.
- По итогам недавней встречи хотелось бы отметить следующее, - продолжил он. - Первое, это личный контроль за ситуацией в Сибае врио главы республики Радия Хабирова. Для Радия Фаритовича это личный вызов, и как для руководителя, и как для жителя республики. Уже известно, что следующая встреча запланирована на 20-25 марта, и на нее приглашен Андрей Козицын; что уфимские врачи останутся в Сибае еще на две недели, что городу будут выделены дополнительные 200 миллионов рублей и направлена передвижная токсикологическая лаборатория. Это означает, что пока ситуация в Сибае не будет разрешена, она не будет снята с личного контроля врио Главы Республики Башкортостан.
Второе, это трудности с выстраиванием коммуникации между населением и федеральным бизнесом, - поделился вице-спикер башкирского парламента. - Уверен, что только личная инициатива Радия Хабирова позволила не только «привезти» генерального директора к жителям Сибая, но и убедить его поговорить с ними о том, что волнует население, о социальных проблемах. Третье, нам необходимо еще много работать с рядом руководителей муниципалитетов, которые не готовы оперативно реагировать в непростых ситуациях, требующих не только нестандартных подходов, но и готовности брать ответственность на себя.
Ситуация в Сибае находится под контролем башкирского парламенте, здесь сформирована рабочая группа по изучению экологической ситуации в Сибае.
- Я лично выезжал к сибайцам и ознакомился со сложившейся ситуацией, - рассказал Рустам Ишмухаметов. - На месте мы провели специальное выездное совещание и подготовили перечень рекомендаций для председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева. После этого мы постоянно следим за экологической ситуацией в городе и теми мерами, которые принимаются для ее улучшения.
- Хочется надеяться, что совместными усилиями, комплексными мероприятиями, ответственным подходом всех заинтересованных сторон нам удастся нормализовать ситуацию с экологией в Сибае, - сказал вице-спикер. - Еще раз подчеркну, что защита окружающей среды - это задача не только депутатов, врио главы республики, глав муниципалитетов и надзорных органов, но всех жителей Башкортостана, потому что проблемы экологии касаются всех и каждого.