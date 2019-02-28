В парламенте Башкирии обсудили экологическую ситуацию в Сибае

- По итогам недавней встречи хотелось бы отметить следующее, - продолжил он. - Первое, это личный контроль за ситуацией в Сибае врио главы республики Радия Хабирова. Для Радия Фаритовича это личный вызов, и как для руководителя, и как для жителя республики. Уже известно, что следующая встреча запланирована на 20-25 марта, и на нее приглашен Андрей Козицын; что уфимские врачи останутся в Сибае еще на две недели, что городу будут выделены дополнительные 200 миллионов рублей и направлена передвижная токсикологическая лаборатория. Это означает, что пока ситуация в Сибае не будет разрешена, она не будет снята с личного контроля врио Главы Республики Башкортостан.