Активисты "Сибай, Дыши!" установили первый альтернативный газоанализатор

- Поставка газоанализаторов осуществляется по предзаказу, это связано с тем, что нужны датчики, реагирующие именно на диоксид серы, а в наличии для приобретения сразу есть анализаторы только для больших промышленных городов, реагирующие на другие соединения. Поэтому долго, - разъяснил Дмитрий Корольков.