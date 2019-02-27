Активисты "Сибай, Дыши!" установили первый альтернативный газоанализатор

Вчера, 26 февраля, в сообществе “Сибай, дыши!” появилась информация об установке первого комплекта газоаналитической системы.
- Прямо сейчас мы “ловим” превышения ПДК до 4-5 раз на улице Нуриманова. Измерения высвечиваются каждую минуту (этот период можно будет подрегулировать). График смотрите примерно с 19 часов (можно ввести период, который хочется посмотреть), - сообщили активисты группы на странице сообщества.
Они также объяснили, как проводятся анализы, касательно превышения ПДК.
- Измерения идут в мг/м3, то есть для расчета пдк делим на 0,5. Например, в 19:56:02 было 2,308 мг/м3, то есть 2,308/0,5=4,6 ПДК. То есть, превышение в 4,6 раза! - рассказали участники анализа проб воздуха.
Следить за измерениями нового газоанализатора можно по этой ссылке - https://web.owencloud.ru/site/login
Делать это также через мобильное приложение в Андроиде: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.owen. Логин: [email protected] Если не получается войти с этим логином, организаторы альтернативных замеров советуют попробовать дублирующие: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Пароль везде один 111111
По словам активистов, система пока еще настраивается, но пользоваться датчиком уже можно. При установке приложения на мобильные телефоны, можно получать “аварийные” оповещения при превышении ПДК диоксида серы.
Активисты подчеркнули, что отчет о расходе средств появится в сообществе после установки второго комплекта.
Напомним, ранее представители группы "Сибай, дыши!" давали подробные ответы на вопросы о томЮ почему так долго происходит закупка приборов.
- Поставка газоанализаторов осуществляется по предзаказу, это связано с тем, что нужны датчики, реагирующие именно на диоксид серы, а в наличии для приобретения сразу есть анализаторы только для больших промышленных городов, реагирующие на другие соединения. Поэтому долго, - разъяснил Дмитрий Корольков.
В ближайшие дни в Сибай должен поступить еще один газоанализатор, при помощи этих аппаратов активисты надеются получать более объективную и оперативную информацию о состоянии воздуха.
Медиакорсеть следит за ситуацией.