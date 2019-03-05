Рэпер Фэйс снял «Gucci» и надел белую рубашку

– Я бы не сказал, что люблю [Земфиру]. Но в ней есть какой-то шарм сказочности, и это круто в артистах. Когда человек выходит на сцену – и ощущение, что это сказочный театр. Земфира так выглядит, когда сидит за роялем и поет. Эта сказочность зачастую и превращает людей в жестких фанатов. Но, конечно, музыка решает все.