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Рэпер Фэйс снял «Gucci» и надел белую рубашку

5 марта 2019, 10:44
Фото: Face / Youtube
кадр из клипа
Музыкант из Уфы дал интервью Алене Долецкой, которую считает «богом жанра интервью».

Иван Дремин, он же Фэйс, рассказал главному редактору «Interview Россия» о татуировках, своей семье и личной жизни, своем отношении к рэпу, жизненных выборах и многом другом.

– Счастье – вещь, не являющаяся чем-то цельным. Это скорее один из самых известных продажных мифов типа любви. Термин, которым люди манипулируют, на нем зарабатывают. Это очень сильно давит на людей, что надо стать счастливым. Быть в поисках какого-то абсолютного счастья или найти себе человека, найти, завести, как собаку, должна ведь быть любовь. Счастье — это что-то, что само складывается.

В числе прочего он прокомментировал свое отношение к Земфире (ранее он выпустил одноименный трек – прим. Mkset).

– Я бы не сказал, что люблю [Земфиру]. Но в ней есть какой-то шарм сказочности, и это круто в артистах. Когда человек выходит на сцену – и ощущение, что это сказочный театр. Земфира так выглядит, когда сидит за роялем и поет. Эта сказочность зачастую и превращает людей в жестких фанатов. Но, конечно, музыка решает все.

Кроме того, Фэйс упомянул, что уже записал еще один альбом. Полную версию интервью можно прочитать по ссылке, опубликованной в официальном сообществе музыканта «Вконтакте».

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#Новости#Музыка#Андрей Королев#Культура
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