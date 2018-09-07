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Уфимский рэпер FACE в интервью BBC: Я идеальный человек-Россия

7 сентября 2018, 05:36
Фото: скриншот видео со страницы FACE
Музыкант рассказал, почему в его творчестве стало так много политики.

2 сентября исполнитель из Уфы FACE записал политизированный альбом «Пути неисповедимы», состоящий из восьми треков, каждый из которых так или иначе касается темы России. Сквозной мотив – РПЦ и коррупция.

В большом интервью BBC FACE объяснил, для чего сменил творческий вектор, и как вместо песен про бургеры и роскошь пришла идея перейти к серьезному.

Оказалось, что после выпуска первого альбома и успешного гастрольного тура музыкант оказался без денег, чтобы записать что-то новое.

-Все ушло сквозь пальцы, - вспоминает FACE. – 250 тысяч на свитшот Gucci, 70 тысяч на кроссовки Gucci, браслет и рюкзак Louis Vuitton за 100 тысяч.

По словам молодого человека, когда на банковском счете музыканта оставалось около 200 тысяч рублей, а заработанные миллионы буквально растворились в воздухе, он понял, что теперь готов прямо говорить о том, что происходило с ним.

-Я пишу это, потому что я сейчас живу здесь. И я говорю с людьми, которые здесь. У меня мать шизофреник, которая сошла с ума из-за церкви, а церковь у нас государство, - рассказывает Иван Дремин. - У меня проблемы с законом. Я был бедным конченым бичом, а когда дорвался до денег, сам чуть с ума не сошёл. В России ты можешь подняться, но тут же все ******* [потеряешь]. Я говорю такие вещи резче и понятнее, чем остальные рэперы. Я идеальный человек-Россия.

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#Новости#Политика#Музыка#Виктория Куприянова#Культура
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