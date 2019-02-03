mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимское «рэп-достояние» FACE выпустил новый альбом и сравнил себя с Андреем Губиным

3 февраля 2019, 11:56
Фото: lenta.ru
На фото: Рэпер FACE.
Песни его нового альбома по стилистике весьма отличаются от содержания предыдущего сборника.

Накануне стало известно, что известный уфимский рэп-исполнитель FACE (в миру – Иван Дремин) выпустил новый сборник песен под названием «Slime». В него вошли девять песен. На канале Youtube уже выложены несколько клипов, которые из-за упоминаемой в них нецензурной лексики не годятся для публикации в открытом доступе в СМИ.

Между новым альбомом и предыдущим прошло пять месяцев. Как отметили в соцсетях поклонники певца, новый сборник его песен существенно отличается от прежнего альбома «Пути неисповедимы», который позиционировался как остросоциальный.

И в новом альбоме FACE не упустил случая уколоть еще одного знаменитого земляка. Если ранее он упоминал в своих песнях Юрия Шевчука и Земфиру, настаивая, что он поет лучше них, то на сей раз досталось популярному в прошлом поп-певцу Андрею Губину. Его FACE «прокатил» в своем известном треке «Мой Калашников».

Материалы по теме
Рэпер FACE – «Медузе»: В России любят хи-хи и ха-хаРэпер FACE отменил концерт в Уфе и по всей стране
#Новости#Музыка#Татьяна Майорова,#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48