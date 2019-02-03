Уфимское «рэп-достояние» FACE выпустил новый альбом и сравнил себя с Андреем Губиным

Накануне стало известно, что известный уфимский рэп-исполнитель FACE (в миру – Иван Дремин) выпустил новый сборник песен под названием «Slime». В него вошли девять песен. На канале Youtube уже выложены несколько клипов, которые из-за упоминаемой в них нецензурной лексики не годятся для публикации в открытом доступе в СМИ.
Между новым альбомом и предыдущим прошло пять месяцев. Как отметили в соцсетях поклонники певца, новый сборник его песен существенно отличается от прежнего альбома «Пути неисповедимы», который позиционировался как остросоциальный.
И в новом альбоме FACE не упустил случая уколоть еще одного знаменитого земляка. Если ранее он упоминал в своих песнях Юрия Шевчука и Земфиру, настаивая, что он поет лучше них, то на сей раз досталось популярному в прошлом поп-певцу Андрею Губину. Его FACE «прокатил» в своем известном треке «Мой Калашников».