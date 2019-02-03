Уфимское «рэп-достояние» FACE выпустил новый альбом и сравнил себя с Андреем Губиным

И в новом альбоме FACE не упустил случая уколоть еще одного знаменитого земляка. Если ранее он упоминал в своих песнях Юрия Шевчука и Земфиру, настаивая, что он поет лучше них, то на сей раз досталось популярному в прошлом поп-певцу Андрею Губину. Его FACE «прокатил» в своем известном треке «Мой Калашников».