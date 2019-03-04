mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе снег продавил кровлю исторического здания на улице Карла Маркса

4 марта 2019, 07:24
Фото: Facebook
Это уже второе ЧП из-за снега в Башкирии за неделю.

Председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии доложил об оперативной ситуации.

За прошедшую неделю поступило шесть сообщений о готовящихся терактах, но ни одно из них не подтвердилось, сообщил он. Зато накопившиеся массы снега на крышах за неделю дважды привели к ЧП.

- 2 марта из-за снега обрушился навес к зданию РДК села Красноусольский, а 3 марта в Уфе снеговая масса привела к продавливанию кровли административного здания в Уфе на улице Карла Маркса, - сообщил Фарит Гумеров.

Напомним, обрушение части крыши в районном доме культуры села Красноусольский не привело к жертвам по счастливой случайности: рядом с РДК стоял автомобиль, владелец которого с детьми успел отъехать буквально за полчаса до падения снега.

Что касается здания в Уфе, то о нем появилось такое сообщение в Facebook:

- Уфа на грани очередного ЧП, - написала уфимка Эльза Маулимшина. - Жители объекта культурного наследия (памятника архитектуры) Казармы внутренней стражи, что по адресу: г.Уфа, ул.К.Маркса, д.55/1, жалуются, что боятся быть погребенными под завалами здания, которому больше 170 лет.

Вчера жители казармы вызвали МЧС, после того, как с крыши здания сошел снег на иномарки жителей соседней 20-ти этажки и послышался треск деревянных перекрытий 170-летней казармы.

Со слов жителей дома, специалисты МЧС предупредили, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.

Сегодня уже с 7 утра МЧС опять приехало и начали переписывать ФИО всех жителей казармы на случай экстренной эвакуации. В казарме проживают около 150 человек.

Казармы на улице Карла Маркса построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу и сам выбрал место. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению. С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Среди его выпускников – три героя России. Решением правительства РФ училище расформировали.

Материалы по теме
В Башкирии дом культуры не выдержал снега, обрушилась часть крышиМужчина получил травму из-за схода снега с крыши дома в Уфе
#Новости#ЧП#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Разиф Абдуллин#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48