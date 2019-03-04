В Уфе снег продавил кровлю исторического здания на улице Карла Маркса

Председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии доложил об оперативной ситуации.
За прошедшую неделю поступило шесть сообщений о готовящихся терактах, но ни одно из них не подтвердилось, сообщил он. Зато накопившиеся массы снега на крышах за неделю дважды привели к ЧП.
- 2 марта из-за снега обрушился навес к зданию РДК села Красноусольский, а 3 марта в Уфе снеговая масса привела к продавливанию кровли административного здания в Уфе на улице Карла Маркса, - сообщил Фарит Гумеров.
Напомним, обрушение части крыши в районном доме культуры села Красноусольский не привело к жертвам по счастливой случайности: рядом с РДК стоял автомобиль, владелец которого с детьми успел отъехать буквально за полчаса до падения снега.
Что касается здания в Уфе, то о нем появилось такое сообщение в Facebook:
- Уфа на грани очередного ЧП, - написала уфимка Эльза Маулимшина. - Жители объекта культурного наследия (памятника архитектуры) Казармы внутренней стражи, что по адресу: г.Уфа, ул.К.Маркса, д.55/1, жалуются, что боятся быть погребенными под завалами здания, которому больше 170 лет.
Вчера жители казармы вызвали МЧС, после того, как с крыши здания сошел снег на иномарки жителей соседней 20-ти этажки и послышался треск деревянных перекрытий 170-летней казармы.
Со слов жителей дома, специалисты МЧС предупредили, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.
Сегодня уже с 7 утра МЧС опять приехало и начали переписывать ФИО всех жителей казармы на случай экстренной эвакуации. В казарме проживают около 150 человек.
Казармы на улице Карла Маркса построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу и сам выбрал место. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению. С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Среди его выпускников – три героя России. Решением правительства РФ училище расформировали.