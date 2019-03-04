В Уфе снег продавил кровлю исторического здания на улице Карла Маркса

Казармы на улице Карла Маркса построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу и сам выбрал место. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению. С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Среди его выпускников – три героя России. Решением правительства РФ училище расформировали.