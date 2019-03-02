mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии дом культуры не выдержал снега, обрушилась часть крыши

2 марта 2019, 09:29
Фото: ВКонтакте
Из-за этого отменили концерт Фидана Гафарова.

Сегодня, 2 марта, в 11:00 уфимского времени в районном доме культуры в селе Красноусольский обрушился передний фронтон крыши, сообщается в официальной группе Вконтакте администрации Гафурийского района Башкирии.

Фото: Вконтакте

Причиной обрушения называют физический износ строительных конструкций и скопление снега. Одним словом, старая крыша не выдержала то количество снега, которое накопилось на ней. Сам снег с крыши, похоже, убирали нечасто.

Фото: ВКонтакте

- Проведено внеочередное заседание комиссии по ЧС и ОПБ под председательством главы администрации района Фанзиля Чингизова, разработан план мероприятий, - сообщили в районной администрации. - Подробная информация будет после всеобщего обследования и экспертизы.

Фото: ВКонтакте

На этот вечере в доме культуры планировали провести концерт Фидана Гафарова. Его пришлось перенести на неопределенный срок.

Фото: ВКонтакте

- Билеты сдавать необходимости нет, - добавили в администрации района.

Как сообщают очевидцы, незадолго до обрушения перед домом культуры стояла машина. Ее владелец с детьми успел уехать примерно за полчаса до ЧП. Таким образом, происшествие обошлось без жертв.

Материалы по теме
В Уфе обрушилась стена в аварийном баракеНа Уфу обрушился сильный снегопад: грузовикам ограничили въезд, город в пробкахВ Башкирии обрушилась кровля в больнице
#Новости#Снег с крыши#Происшествия#Снегопад#Новости Башкирии#Снег#Культура#Эксклюзив#Фотофакт#Разиф Абдуллин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48