В Башкирии дом культуры не выдержал снега, обрушилась часть крыши

Сегодня, 2 марта, в 11:00 уфимского времени в районном доме культуры в селе Красноусольский обрушился передний фронтон крыши, сообщается в официальной группе Вконтакте администрации Гафурийского района Башкирии.
Причиной обрушения называют физический износ строительных конструкций и скопление снега. Одним словом, старая крыша не выдержала то количество снега, которое накопилось на ней. Сам снег с крыши, похоже, убирали нечасто.
- Проведено внеочередное заседание комиссии по ЧС и ОПБ под председательством главы администрации района Фанзиля Чингизова, разработан план мероприятий, - сообщили в районной администрации. - Подробная информация будет после всеобщего обследования и экспертизы.
На этот вечере в доме культуры планировали провести концерт Фидана Гафарова. Его пришлось перенести на неопределенный срок.
- Билеты сдавать необходимости нет, - добавили в администрации района.
Как сообщают очевидцы, незадолго до обрушения перед домом культуры стояла машина. Ее владелец с детьми успел уехать примерно за полчаса до ЧП. Таким образом, происшествие обошлось без жертв.